Працюють комісії, фінансування визначать згодом: Ужгородська дитяча залізниця перейшла у власність міста

Кабінет міністрів 15 вересня ухвалив розпорядження про відчуження шляхом передачі майна в комунальну власність, яким передав Ужгородську дитячу залізницю у власність міста.

Відповідно до розпорядження, майно комплексу Ужгородської дитячої залізниці передано в комунальну власність міської громади з умовою збереження його цільового призначення та зобов’язання не відчужувати у приватну власність.

Як повідомили Varosh в Ужгородській міській раді, міськрада давно висловлювала згоду прийняти дитячу залізницю у комунальну власність Ужгородської міської громади.

Так, рішення про надання згоди на передачу у комунальну власність дитячої залізниці зі змінами, на яких наполягали Міністерство фінансів та Міністерство економіки, Ужгородська міська рада прийняла ще торік 31 травня.

Однак уряд схвалив відчуження шляхом передачі майна комплексу об’єктів соціальної інфраструктури “Ужгородська дитяча залізниця” лише 15 вересня цього року.

Відповідно, фінансування витрат з утримання майна дитячої залізниці буде здійснюватися за рахунок бюджету Ужгородської міської територіальної громади.

За інформацією Укрзалізниці, обсяг утримання обʼєктів соціальної інфраструктури дитячої залізниці протягом 2020 року становив близько 1 млн 645 тис. грн.

«Наразі з метою передачі обʼєктів рухомого та нерухомого майна, що відноситься до майнового комплексу Ужгородської вузькоколійки, міськвиконкомом утворено відповідні комісії з приймання-передачі цього майна, до складу яких включені також представники АТ «Укрзалізниці». Після опрацювання документів та складення відповідних актів буде опрацьоване і питання щодо обсягів видатків на утримання та балансову приналежність майна дитячої залізниці», – повідомили в Ужгородській міській раді.

Ужгородська дитяча залізниця призупинила роботу у 2020-му році: Укрзалізниця відмовилася обслуговувати вузькоколійку через збитковість. У 2021 році дитяча залізниця відновила роботу, однак лише на літній період. Тоді ж керівництво Ужгорода заявляло про готовність взяти об’єкт на баланс міста, позаяк Укрзалізниця відмовилася від обслуговування дитячої залізниці з огляду на значні витрати.

Varosh

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