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Новини

Працює ППО, застосовують превентивні відключення світла: черговий масований обстріл України

16 Грудня 2022 0

Ранок в Україні почався масштабною повітряною тривогою. Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що очікується близько 60 ракет.

У зв’язку із загрозою ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури, в деяких областях України почали застосовувати превентивні відключення електроенергії – зокрема, на Сумщині, Житомирщині та Черкащині. Після закінчення тривоги енергоживлення обіцяють відновити.

Станом на 9.15 відомо про вибухи у Київській, Полтавській та Кіровоградській областях – всюди працює ППО.  Голова Харківської ОВА повідомив, що окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Новина оновлюється…

Varosh

Фото: Голос України, ілюстративне

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