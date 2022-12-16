Працює ППО, застосовують превентивні відключення світла: черговий масований обстріл України

Ранок в Україні почався масштабною повітряною тривогою. Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що очікується близько 60 ракет.

У зв’язку із загрозою ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури, в деяких областях України почали застосовувати превентивні відключення електроенергії – зокрема, на Сумщині, Житомирщині та Черкащині. Після закінчення тривоги енергоживлення обіцяють відновити.

Станом на 9.15 відомо про вибухи у Київській, Полтавській та Кіровоградській областях – всюди працює ППО. Голова Харківської ОВА повідомив, що окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Varosh

Фото: Голос України, ілюстративне