Мурал, що зображує Україну, складену з десятків бджолиних сот, на фоні зеленого парку зобразили на стіні молодь Ясінянської громади. Створили малюнок у рамках співпраці з ГО “Будуємо Україну разом”, — розповіла Varosh представниця молодіжного креативного простору “Креденц” Світлана Джунжик.

Для муралу обрали стіну в центральному парку.

— Цей не дуже великий парк ще рік тому був зарослий кропивою, але впродовж року тут поставили один дитячий майданчик, зараз з’явився спортивний майданчик, — пояснила вона. — Працювала громада у співпраці з місцевими партнерами та різними українськими програмами. В парку почала збиратися молодь, громада вже за власний кошт облаштувала там прогулянкову зону, лавички. І якщо раніше люди на якісь пропозиції щось зробити махали рукою зі словами: “Та, це село, кому це треба?” Але насправді треба, тому що тепер у парку постійно купа людей, молоді мамочки гуляють із візочками і так поступово парк перетворюється на такий цікавий міський простір. Ми не даємо цій локації заростати кропивою і щоб там пасли корів, ми хочемо, щоб там був парк і хочемо проводити там час.

У будівлі, на стіні якої намалювали мурал, колись була синагога, потім тут був кінотеатр, а тепер у приміщенні розташувався хаб БФ “Серця янголів”, які займаються гуманітарною допомогою т інтеграцією ВПО.

Світлана Джунжик розповіла: малюнок створила Ольга Білусяк, малювали стінопис усією командою волонтерів, хтось із місцевих підприємців дав риштування, драбину, надзвичайно пощастило з погодою.

— Були моменти, що опускалися руки, бо не було волонтерів, але допомагали діти — вони малювали малюнок унизу, приєдналися до нас переселенці, які гуляли в парку і бачили нас за роботою. Їхня допомога дуже надихнула нас! —каже вона.

Закінчили стінопис менше ніж за тиждень.

Креативний простір “Креденц”, зі слів Світлани, співпрацює з владою та адвокатує створення молодіжного центру, щоб працювати з молоддю, стимулювати їх залишатися в Ясінях, працювати та покращувати громаду. Навесні команда вже створила стінопис за підтимки IREX “Мріємо та діємо” — виграли його на Всеукраїнському конкурсі малювання художниками. Тоді мурал намалювала Владислава Чернега.

Varosh,

Фото надані Світланою Джунжик

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