powerkharkiv. В Ужгороді долучилися до Всеукраїнської акції підтримки харків’ян

Понад тисячу ужгородських школярів молодших класів разом із вчителями розмалювали кольоровою крейдою Липову алею на підтримку дітей з Харкова, які зараз змушені жити та навчатися під постійними бомбардуваннями російських терористів. Майже 20-метровий хештег #powerkharkiv біля пам’ятника жертвам Голодомору на прохання обласного департаменту культури відтворили викладачі та студенти Закарпатської академії мистецтв.

Проректорка Закарпатської академії мистецтв Анна Бокшан розповіла Varosh, що на пропозицію департаменту відгукнулися радо ще й тому, що мають тривалу плідну співпрацю з Харківською академією дизайну та мистецтв:

— І ректор і провідні фахівці харківської академії вже багато років є в нас головами комісії по захисту дипломних проєктів, а наші зав кафедрами є головами в них, — пояснила вона. — Деякі їхні професори викладають у нас за сумісництвом, тому що в них навчання зараз дистанційне. Хештег #powerkharkiv мав бути великим, щоб його видно було з дрону і наші викладачі — Олександр Кофель та Людмила Корж-Радько — разом зі студентами його намалювали.

Загалом, у рамках акції учні молодших класів та вчителі розмалювали Липову алею кольоровими малюнками на підтримку дітей з Харкова. У школах Ужгорода сьогодні навчається 210 дітей з Харківщини.

“Закарпаття з перших днів повномасштабної війни стояло поряд з Харківщиною, — написав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита на своєму каналі в Телеграмі. — Для десятків тисяч харківʼян наш край став другою домівкою. Цими днями в нашому регіоні пройдуть акції на підтримку Харкова. Триватимуть вони стільки, скільки буде потрібно, щоб харківʼяни відчули, що вони – не одні, вони – це кожен з нас. Закарпаття готує безпрецедентний пакет гуманітарної підтримки для цієї східної області України”.

Днями із Закарпаття на Харківщину вирушили трансформатори загальною потужністю в 4,5 мегавата, що дасть можливість забезпечити електроенергією критичну інфраструктуру, яка була зруйнована в ході ворожих обстрілів (на фото).

Зоряна Попович, Varosh,

Фото та відео Закарпатської ОВА

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