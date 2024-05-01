Вмикати ближнє світло фар поза межами населеного пункту необхідно й після 1 травня – поліція

Раніше вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар на транспортних засобах поза межами населених пунктів було потрібно з 1 жовтня до 1 травня.

Із 1 травня цього року, відповідно до постанови уряду від 20 жовтня 2023 №1105 такий часовий проміжок відмінено.

Як повідомляють у Патрульній поліції України, відтепер правило щодо умівкнення ходовових вогнів або світла ближніх фар поза межами населених пунктів для транспортних засобів застосовується постійно.

Основна мета зазначених змін до ПДР – зменшення аварійності на дорогах та запобігання загибелі і травмуванню людей у ДТП.

Відповідно до ч.2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення згаданого правила передбачено штраф у в розмірі 510 грн.

Як повідомляв Varosh, впродовж 2023 року на території Закарпатської області зареєстровано 3598 дорожньо-транспортних пригод. Це на 0,2% більше, ніж у 2022 році.

Внаслідок ДТП, що сталися на Закарпатті впродовж 2023 року, загинула 91 людина. З-поміж загиблих внаслідок аварій торік – 7 дітей віком до 16 років.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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