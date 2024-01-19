Паводок на Закарпатті: де триватиме підняття рівня води в річках

Річки Тиса, Боржава, Латориця найбільше піднялися внаслідок дощів упродовж доби 18 січня. Найбільше опадів випало в гірській частині Закарпаття, — сказала Varosh начальниця відділу гідрологічного прогнозування Закарпатського гідрометцентру Наталія Платонова.

— На річках сформувався середній за висотою снігодощовий паводок з амплітудою підвищення води на притоках 0,6-2,4 м., на Тисі — 1-4 м. в нижніх течіях Боржава піднялася до 3 м., — пояснила гідрологиня.

На більшості річок упродовж ночі відбувалося зниження рівнів води, а впродовж наступної доби, зі слів Наталі Платонової, очікується зниження температури повітря та сніг і мокрий сніг. Тобто ріст паводку припиниться. Вода в річках утримуватиметься на заплаві впродовж кількох днів, і поступово знижуватиметься, тільки в окремих місцях буде добігання води з верхів’їв.

— На Латориці, в районі міста Чоп упродовж 19-20 січня очікується підвищення рівня води до 2 м внаслідок добігання паводкової хвилі з верхів’їв з утриманням на заплаві міждамбового простору, — сказала Наталя Платонова. — Також між селами Малі Геєвці і Тисянка очікується підтоплення автодороги місцевого значення, там уже почалося підняття рівня води.

Найближчим часом синоптики не прогнозують опадів, які могли б сформувати нову паводкову хвилю.

Varosh

Фото Головного Управління ДСНС на Закарпатті

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