“Поверни мене з війни”: в Ужгороді започатковують танцювальний проєкт для реабілітації військових

Проєкт, що передбачає танцювальні заняття під керівництвом професійних танцівників, стартує у березні в Ужгороді.

Як розповіла у коментарі Varosh керівниця ГО «Волонтери Закарпаття» Власта Рейпаші, кілька років тому Міністерство ветеранів втілило проєкт «Запроси мене з війни», в межах якого 20 пар вояків і воячок ставили танцювальні номери, які відтак презентували на урочистому заході до Дня захисників України.

За її словами, згаданий проєкт дуже гарно зарекомендував себе як такий, що дозволяє ефективно реабілітувати ветеранів, допомогти їм відновити фізичний та моральний стан. Тож цю практику вирішили перейняти ужгородські волонтери.

«Проєкт «Запроси мене з війни» мав дуже гарний відгук і результати. Як показує практика, танці – одна із найкращих методик для реабілітації захисників, котрі пройшли війну, були поранені. Ми вирішили також спробувати запровадити схожу ініціативу», – розповіла Власта Рейпаші.

У межах проєкту «Поверни мене з війни» в Ужгороді щотижня відбуватимуться танцювальні заняття, які проводитиме професійна танцювальна пара – Віталій Ерфан і Вікторія Запрудська.

Як розповів Віталій Ерфан, під час занять вони з партнеркою навчатимуть вояків спортивним і латиноамериканським танцям.

«Почнемо з європейської програми – насамперед будемо вивчати повільний вальс. Щодо латиноамериканської програми, будемо вже орієнтуватися, скільки у нас охочих та їхніх фізичних можливостей. Загалом у нас у європейській програмі є 5 танців і ще стільки ж – у латиноамериканській», – розповів Віталій Ерфан.

На проєкт ветерани можуть приходити зі своїми парами. Для тих, хто захоче долучитися, але не матимуть пари, організатори підбиратимуть їх з-поміж танцівниць-волонтерок.

«Ми залучаємо і дівчат з нашої школи, і тих, хто колись у нас займався. Також у нас є хобі-групи для любителів, тому ніхто без пари не залишиться», – каже Віталій Ерфан.

Проєкт «Поверни мене з війни» триватиме впродовж року, відтак організатори набиратимуть нові пари для чергового етапу. В перспективі розглядають можливість організувати бал, на якому учасники проєкту презентуватимуть свої танцювальні номери.

Перше заняття у межах проєкту відбудеться 13 березня.

Заняття проходитимуть у Будинку побуту (пл. Шандора Петефі, 47).

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульна світлина: Новинарня

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