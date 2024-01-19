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“Повернутися чи залишитися?”: Вокс проводив дослідження серед вимушених мігрантів з України

19 Січня 2024 57

Аналітичний центр “Вокс Україна” провів дослідження «Повернутися чи залишитися? Які чинники впливають на рішення українських біженців». Воно показує настрої українців, які залишаються за кордоном або вже повернулися, та дозволяє виявити чинники, чому люди хочуть чи не хочуть повертатися.

Для цієї праці авторка, наукова редакторка “Вокс Україна”, Ілона Сологуб скористалася даними опитування соціологічної компанії «Factum Group», проведеного у липні-серпні 2023 року.

За різними оцінками, сьогодні за кордоном перебувають близько 6 мільйонів українських біженців. Більшість із них підтримують зв’язок із Батьківщиною та планують повернутися. Станом на липень-серпень 2023 року, 63% тих, хто виїжджав за кордон, уже повернулися. Із тих, хто залишився за кордоном, 64% опитаних планують повернутися в Україну.

Факторами “тяжіння”, за даними дослідження, виявилися наявність батьків  та/чи дистанційної роботи в Україні, а також краща безпекова ситуація в країні. Матеріальні труднощі за кордоном слугували вагомим фактором «виштовхування» з країн перебування.

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Примітка від “Вокс Україна”: тим, хто не планував повертатися до свого міста, не знав або відмовився відповідати на це запитання (ліва панель), ставили додаткове запитання – чи плануєте ви повертатися в Україну? Права панель представляє відповіді 40% респондентів із лівої панелі, як показано фігурною дужкою.

12% опитаних зазначили, що отримали від української влади інформацію, яка вплинула на їхнє рішення повернутися, і цей фактор справді суттєво впливає на ймовірність повернення.

Дослідження  “Вокс Україна” охопило також і питання працевлаштування українців за кордоном, соціальної активності, освіти дітей та залученості в українське інформаційне поле.

Varosh, за інформацією Вокс Україна

Фото: Факти ICTV

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