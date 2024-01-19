“Повернутися чи залишитися?”: Вокс проводив дослідження серед вимушених мігрантів з України

Аналітичний центр “Вокс Україна” провів дослідження «Повернутися чи залишитися? Які чинники впливають на рішення українських біженців». Воно показує настрої українців, які залишаються за кордоном або вже повернулися, та дозволяє виявити чинники, чому люди хочуть чи не хочуть повертатися.

Для цієї праці авторка, наукова редакторка “Вокс Україна”, Ілона Сологуб скористалася даними опитування соціологічної компанії «Factum Group», проведеного у липні-серпні 2023 року.

За різними оцінками, сьогодні за кордоном перебувають близько 6 мільйонів українських біженців. Більшість із них підтримують зв’язок із Батьківщиною та планують повернутися. Станом на липень-серпень 2023 року, 63% тих, хто виїжджав за кордон, уже повернулися. Із тих, хто залишився за кордоном, 64% опитаних планують повернутися в Україну.

Факторами “тяжіння”, за даними дослідження, виявилися наявність батьків та/чи дистанційної роботи в Україні, а також краща безпекова ситуація в країні. Матеріальні труднощі за кордоном слугували вагомим фактором «виштовхування» з країн перебування.

12% опитаних зазначили, що отримали від української влади інформацію, яка вплинула на їхнє рішення повернутися, і цей фактор справді суттєво впливає на ймовірність повернення.

Дослідження “Вокс Україна” охопило також і питання працевлаштування українців за кордоном, соціальної активності, освіти дітей та залученості в українське інформаційне поле.

53% дорослих біженців працевлаштувалися за кордоном : 9% із них працюють онлайн на українські компанії, а третина – у країні перебування. Водночас 28% працевлаштованих кажуть, що їхня робота за кордоном є менш кваліфікованою, ніж в Україні.

Близько половини дітей шкільного віку, окрім навчання в іноземній школі, відвідували українську школу онлайн у 2022/23 навчальному році.

Понад 90% українців переглядають новини про Україну кілька разів на тиждень або частіше, а близько 60% читають новини щодня .

Понад 70% донатять на потреби України, понад 40% беруть участь в акціях на підтримку України, близько 40% є волонтерами та приблизно 15% беруть участь у громадських організаціях.

Varosh, за інформацією Вокс Україна

Фото: Факти ICTV

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