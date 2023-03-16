Поспілкуватися з постатями минулого. На основі ChatGPT розробили освітній проєкт

Освітній проєкт «На Урок» розробив спеціальний чат на основі ChatGPT. «Чат «На Урок»: спілкування із видатними постатями минулого» – це перший українськомовний чат, створений для освіти на основі штучного інтелекту.

Наразі учні та вчителі можуть побудувати діалог із видатними історичними постатями всеукраїнського та світового масштабу, серед яких Альберт Ейнштейн, Василь Стус, Вінстон Черчилль, Григорій Сковорода, Іван Сірко, Ігор Сікорський, Катерина Білокур, Ольга Кобилянська, Тарас Шевченко, Ярослав Мудрий та інші. Повний список із сорока “співрозмовників” можна переглянути за цим посиланням: https://naurok.com.ua/chat

— Щойно ChatGPT почав ширитися світом, ми стали шукати варіанти його інтеграції в освітні продукти, — розповів Дмитро Перепелиця, засновник Освітнього проєкту «На Урок». — Через те, що українською мовою ШІ відповідав не дуже вправно, у нас був час подумати. Коли компанія OpenAI випустила оновлення і створила можливість підключити чат, ідея прийшла швидко. Ми з командою сформулювали перелік із 40 відомих імен, про які ChatGPT має достатньо інформації, увідповіднили їх зі шкільними предметами, розробили технічне рішення, зробили добірки матеріалів із бібліотеки «На Урок», які допоможуть краще підготувати урок для учнів, та сформували приклади запитань до кожної з особистостей, на які було б цікаво почути відповіді. В результаті у нас вийшов класний інтерактивний освітній інструмент, який вчителі можуть використовувати, щоб залучати дітей у цікаву роботу і розповідати в незвичному форматі про видатних українців і людей, які зробили значний внесок у світову науку і культуру.

Почати спілкування в чаті можна за цим посиланням: https://naurok.com.ua/chat. Скористатися ним може будь-хто, чат не вимагає реєстрації.

Нагадаємо, ChatGPT — чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений лабораторією OpenAI. Це велика статистична модель мови, оптимізована для ведення діалогів та відлагоджена завдяки технікам навчання з учителем та навчання з підкріпленням.

Varosh

Фото: “На Урок”

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