Поряд з Великим Березним масштабну пожежу на горі гасять вже понад добу

Ввечері 7 серпня спалахнув ліс на горі Нітковиця, поблизу Великого Березного. Досі вогонь повністю не погасили, каже речниця ДСНС на Закарпатті Наталія Батир.

В коментарі Varosh вона пояснила, що повністю погасити вогонь, який розповсюдився на 10 га, досить важко через захаращеність ділянки, що палає, чагарниками та буреломами.

— Наші залишаються ще на місці, бо подекуди є ще локальні тління і внаслідок спеки вони знову розгораються, починається задимлення. Тобто вони там залишаються ще заради спостереження, бо відкритого вогню немає ще з ночі — о 1.50 вогонь було повністю локалізовано, але там дуже сухо і вогонь де-не-де в локальних точках починає час від часу знову спалахувати.

За словами Наталі Батир, дістатися пожежними автомобілями на гору, до місця пожежі неможливо, протягнути протипожежні рукави також майже неможливо через велику відстань. Тому гасять вогонь переважно підручними інструментами. Речниця розповіла, що дуже активно зголосилися допомагати місцеві мешканці з Великого Березного, чим приємно здивували пожежників. На гарячу лінію зробили тисячу дзвінків.

На горі Нітковиця, за оцінкою лісівників, горять в основному чагарники, самі дерева не постраждали.

— Причина займання поки що невідома, — сказала вона. — Потрібно встановити, де був осередок пожежі, чи почалась пожежа з середини лісового масив, чи можливо, від сухої трави перекинулося, але це вже не перша пожежа за вчорашню добу. Дві з трьох лісових пожеж сталися на Великоберезнянщині.

Наталя Батир розповіла, що лісові пожежі можуть статися з багатьох причин: через розкладене багаття під час пікніку, чи хтось заїхав у ліс машиною, чи мотоциклом і вогонь почався через іскру.

За інформацією ДСНС на Закарпатті, цьогоріч пожеж у лісових масивах побільшало більш ніж у 16 разів у порівнянні з 2021-м – до 50 фактів. А якщо минулого року станом на 7 серпня в екосистемах краю виникло 678 таких загорянь, то цьогоріч ця цифра вже сягнула рекордних 2292 випадків.

Varosh

Фото Управління ДСНС на Закарпатті

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