Понад 800 людей долучилися до занять на Освітньому каналі для підготовки до НМТ

З понеділка, 12 лютого запрацював Освітній канал для підготовки до Національного мультипредметного тесту. Онлайн-заняття щотижня — з понеділка до середи — проводять з трьох навчальних предметів – історії України, математики й української мови. В перший тиждень до занять з математики долучилося 350 людей, до історії України — понад 200 та з української мови — 270. Про це Varosh розповіла директорка Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Мар’яна Марусинець.
Заняття тривають з 15:30 до 16:50, займаються з ними викладачі Ужгородського національного університету — Сергій Ганус, Ганна Сливка-Тилищак та Оксана Кузьма. Мар’яна Марусинець розповіла, що цьогоріч національний мультипредметний тест складатимуть понад 9 700 учнів, майже 170 з них — з-поміж вимушених переселенців.
— Освітній канал працюватиме до травня, але якщо дітям потрібно буде додаткові заняття, то ми продовжимо його роботу, — запевнила вона.
Посилання та коди доступу до занять на Освітньому каналі (платформа ZOOM).
Історія України – Ганус Сергій Олексійович
Meeting ID: 818 3408 5837
Passcode: 159803
Математика – Сливка-Тилищак Ганна Іванівна
Meeting ID: 861 8511 0221
Passcode: 858359
Українська мова – Кузьма Оксана Юріївна
Meeting ID: 841 8414 7737
Passcode: 050668
Нагадаємо, національний мультипредметний тест цього року вступники складатимуть з 14 травня до 19 липня. У цей період відбудеться й основна, і додаткова сесії.
Цього року, як сказав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів: три обов’язкових, та один — на вибір. Кількість обов’язкових предметів цьогоріч збільшилася через історію України.
Varosh,
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