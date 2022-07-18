Понад 72 тисячі зібрали волонтери в Ужгороді на потреби 128-ї бригади

72 тисяч 110 гривень зібрали волонтери «Руху підтримки закарпатських військових» за 2 дні марафону «Чисте небо». Марафон пройшов у Боздоському парку і був приурочений до 100-річчя 128 гірсько-штурмової бригади. Майстеркласи, смаколики, крафтові сувеніри та патріотичні футболки можна було придбати у волонтерів у парку, які всі виручені від продажів гроші передали на потребу закарпатських військових.

В неділю, 17 липня, в рамках марафону на площі Театральній пройшов концерт відомого музиканта та громадського діяча Олега Скрипки. Воєнні пісні, «Червона калина», гімн України та старі і улюблені всіма хіти гурту «ВВ» переривалися благодійним аукціоном. Ужгородці могли придбати на благодійному аукціоні артшоломи та вино з виноградників Олега Скрипки.

— Три шоломи з числа тих, які в рамках мистецького проєкту «Антидот» розмалювали 53 художники України, були продані зі сцени Олегом Скрипкою, — розповіла керівниця волонтерського руху «Рух підтримки закарпатських військових» Галина Ярцева. — Розмалювали ці шоломи Іван Дідик, Олександр Біба та художниця з Києва Оксана Корж. На ремінці кожного Олег залишив свій автограф.

Окрім того, співак, який у партнерстві з виноробнею Шато Чизай на Закарпатті створює авторське вино “Країна Мрій”, продав зі сцени 3 пляшки свого вина. Найдорожче — пляшку білого трамінеру — придбали за 0,02 біткоїна, себто за 400 доларів.

— Загалом за два дні марафону «Чисте небо» волонтери Руху зібрали 72 110 гривень, — розповіла Галина Ярцева.

Завершився марафон «Чисте небо» спаленням опудала путіна верхи на «ракеті». На ній упродовж музичного вечора ужгородці могли написати різного роду побажання на адресу президента країни-агресора.

Varosh

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