Понад 4 млн грн отримали роботодавці Закарпаття за працевлаштування переселенців

З середини квітня 157 закарпатських підприємств звернулися до обласного центру зайнятості за грошовою компенсацією за працевлаштування 379 вимушених переселенців. В Центрі зайнятості Varosh пояснили, що за умови працевлаштування внутрішньо переміщених осіб Центр упродовж 2 місяців виплачує роботодавцю 6500 грн на місяць за кожну людину.

— Загалом по області працевлаштовано 819 вимушених переселенців, але по компенсацію звертається не кожен роботодавець, — пояснили в Центрі. — Загалом з 14 квітня по 6 вересня компенсацій виплатили на суму в 4 млн 214 тис 400 грн.

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Аби отримати компенсацію за працевлаштовану людину, яка стала вимушеним переселенцем, працедавці можуть звертатися до центрів зайнятості, або ж подавати документи через «Дію».

Varosh

Фото: Антикризовий медіацентр

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