Понад 160 тис. грн зібрали під час благодійних екскурсій у замку “Паланок” у Мукачеві: як записатись на екскурсію та на що спрямовують кошти

Театралізовані екскурсії проводилися у мукачівському замку «Паланок» ще до повномасштабного російського вторгнення.

З початком великої війни замок деякий час був закритий, тож ніяких заходів тут не відбувалося. Однак згодом, коли фортеця частково відновила роботу, повернулися й театралізовані екскурсії, щоправда, в дещо видозміненому форматі та із благодійною складовою, розповів у коментарі Varosh організатор екскурсій Максим Адаменко.

За словами екскурсовода, до повномасштабної війни у мукачівському замку «Паланок» впродовж близько 5 років проводилися театралізовані екскурсії, персонажами яких були Ілона Зріні, князь Корятович, Кат і Монах.

«Із лютого 2022 року замок був закритий, екскурсії, відповідно, припинилися. Однак цього року, коли “Паланок” частково запрацював, мене попросили провести таку екскурсію, але у скороченому і дещо трансформованому форматі. Відвідувачам цей формат сподобався, тоді виникла ідея відправляти кошти з цих екскурсій на підтримку військових. Тож ми домовилися з владою міста та адміністрацією замку і почали проводити вечірні екскурсії за донат», – розповів Максим Адаменко.

Впродовж трьох місяців, за словами екскурсовода, було проведено 26 таких екскурсій. У підсумку вдалося зібрати донатів на суму понад 161 тис. гривень.

Переважно відвідувачами екскурсій були школярі Мукачівської громади. Однак долучалися до них і гості з-за меж області, як от група школярів із Києва з батьками, розповів Максим Адаменко.

«Часто бувало, що люди платили не лише обумовлену суму донату, але й понад вартість. Також школярі приносили і передавали кошти, вилучені зі шкільних ярмарків. Батьки київських школярів, які були на екскурсії, окремо перерахували гроші на волонтерські картки. Спершу я не дуже хотів таку екскурсію проводити, мені здавалося, що вона не така видовищна, більшість персонажів не задіяні. Але, спробувавши цей інструмент залучення донатів, зрозумів, що він дуже дієвий. Людям це цікаво, вони відчувають, що вони корисні і охоче долучаються до допомоги армії», – розповів екскурсовод.

На виручені з екскурсій кошти організатори закупили чимало корисних речей за запитами військових, як от: дрони, антидронові рушниці, маскувальні сітки, грілки, медикаменти, турнікети, зарядні станції, спальні мішки тощо.

Проведення благодійних екскурсій за донат у замку «Паланок», каже Максим Адаменко, планують продовжувати й надалі. Однак тепер хочуть залучати до них не лише місцевих відвідувачів, але й туристів з інших областей, які приїжджають на Закарпаття.

Коли проходять екскурсії, скільки коштують і як на них записатися

Вечірні благодійні екскурсії проводяться в будні дні та в суботу за попереднім записом.

Початок: 19:00. Тривалість – 1 година.

Вартість: дорослі – 200 грн, діти – 100 грн. Мінімальна сума 3000 грн.

Телефон для запису: 0503280650.

Varosh,

Фото зі сторінки Мукачівської міської ради та ГО КЕТ “Культура Екологія Туризм” у Фейсбуці

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