Помічник ветерана: скільки кандидатів погодили на Закарпатті

У Закарпатській області триває відбір помічників ветеранів.

Як повідомили Varosh у Департаменті соціального захисту населення Закарпатської ОВА, станом на 28 листопада в області погоджено 18 кандидатів із 7 громад.

Зокрема, із Ужгородської – 7 кандидатів, Рахівської – 1, Виноградівської – 2, Дубівської – 3, Жденіївської – 1, Перечинської – 1, Великолучківської — 3.

Відібрані кандидати помічників ветеранів, відповідно до процедури, мають пройти співбесіди в утворених у цих громадах спеціальних комісіях.

Підвищення кваліфікації відібраних помічників ветеранів має здійснюватися у центрах ветеранського розвитку, створених на базі вищих навчальних закладів. У Закарпатській області згоду на створення Центру ветеранського розвитку надав Ужгородський національний університет.

Після отримання сертифікатів про підвищення кваліфікації помічники ветеранів будуть працевлаштовані в сервісні офіси комунальних підприємств чи установ у своїх громадах.

Хто такий помічник ветерана та як їм стати

Помічник ветерана – це фахівець із супроводу ветеранів, який здійснює підтримку від переходу від військової служби до цивільного життя ветеранів. Йдеться про консультування, організаційну роботу, представлення інтересів тощо.

Помічниками ветерана можуть стати самі військовослужбовці або члени їх родин, постраждалі учасники Революції Гідності, члени родин полеглих захисників та захисниць.

Для того, щоб зареєструватися у кандидати в помічники ветерана, необхідно подати заявку на сайті еВетеран.

Реєстрація у помічники ветеранів триває.

За прогнозами Міністерства у справах ветеранів, після війни в Україні налічуватиметься близько 3 млн ветеранів.

Varosh

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