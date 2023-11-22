Покриття пішохідного мосту та підходи до нього в Ужгороді мають відремонтувати ще цього року

Капітальний ремонт мосту цьогоріч точно не проводитимуть.

Як повідомив днями голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, Ужгородська міська рада переглянула рішення щодо проведення капітального ремонту пішохідного мосту, на що з бюджету планували спрямувати 31,2 млн грн.

В Ужгородській міській раді у коментарі Varosh уточнили, що цього року проведуть лише першочергові ремонтні роботи на пішохідному мосту: заплановано поточний ремонт покриття із частковим ремонтом його основи, а також ремонт підходів до мосту з боку площ Театральної та Петефі.

Терміни, як надовго відтермінували капітальний ремонт, наразі невідомі, але цього року він точно не здійснюватиметься, уточнили в міськраді.

Передбачені на капітальний ремонт мосту кошти переспрямують на підсилення оборони держави. Питання щодо перерозподілу коштів, зауважили у міській раді, мають розглянути на одній із прийдешніх сесій.

Varosh,

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