Поетичний марафон до Дня рідної мови проведуть у містах Закарпаття

Поетичний марафон “Єднаймося в мові” проведуть завтра, 21 лютого в Ужгороді і в містах територіальних громад Закарпаття. В Ужгороді до участі в марафоні зареєструвалося понад 70 людей, — сказала Varosh Ганна Дрогальчук, директорка обласного організаційно-методичного центру культури.

Марафон проводять четвертий рік поспіль, для учасників немає ніяких обмежень, окрім двох моментів — автором твору не може бути росіянин і твір має лунати українською мовою.

— Вірші читатимуть у Рахівській громаді, Тячівській, Дубівській, Нересницькій, Чинадіївській, Мукачівській громадах, — розповіла Ганна Дрогальчукк. — В Ужгороді на площі Театральній вірші читатимуть читці з Оноківської громади, Холмівської, Баранинської, Середнянської громад, читці з міського будинку культури, з університету, з Академії культури і мистецтв, з музичного коледжу ім.Д.Задора, з театральної студії при театрі ляльок “Бавка” і ще чимало людей.

Зі слів Ганни Дрогальчук, пі час марафону буде вільний мікрофон: якщо людина, слухаючи читців, надихнеться й собі почитати вірші, вона може вийти на сцену і виступити. На площі стоятиме також стенд з книгами, поезією українських та закарпатських поетів. Ганна Дрогальчук каже: вірші можна буде прочитати не напам’ять, а просто з книги, взятої зі стелажа.

Varosh,

Фото: Суспільне.Ужгород (архівне)

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