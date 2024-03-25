Почесне консульство Демократичної Республіки Конго відкрили в Ужгороді

Консульський округ дипломатичної установи охоплюватиме Закарпатську, Львівську та Рівненську області.

Урочиста церемонія відкриття Почесного консульства Демократичної Республіки Конго у м. Ужгород відбулася за участі спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки Максима Субха.

Про таке повідомляє сайт Міністерства закордонних справ України.

Також на захід прибула делегація високих представників Міністерства закордонних справ та Франкофонії Демократичної Республіки Конго.

«Під час окремої зустрічі українського дипломата з Генеральним секретарем МЗС ДРК Теофілом Вабенгою Калебо обговорено перспективи розвитку двостороннього співробітництва у сферах, що становлять взаємний інтерес, а також взаємодію у рамках міжнародних організацій», Почесне консульство Демократичної Республіки Конго”, – повідомляється на сайті українського МЗС.

Зокрема, йшлося про підготовку до Глобального саміту миру, який, імовірно, відбудеться навесні цього року у Швейцарії.

Під час зустрічей також було озвучено інформацію про відкриття найближчим часом дипломатичних установ України у низці країн Африки, зокрема, і в Демократичній Республіці Конго.

Почесне консульство – особливий статус дипломатичної установи. У почесних консульствах, на відміну від штатних, почесними консулами зазвичай стають не іноземці, а громадяни країни, в якій консульство функуціонує. Разом з тим, почесним консулом в Україні може стати не лише її громадянин/ка, але й, за обґрунтуванням держави, що акредитує, іноземець, який постійно проживає протягом останніх п’яти років та має зареєстроване місце проживання на території України.

Відповідно до наказу МЗС України від 17.12.2021 №591, почесний консул іноземної держави може бути призначений в Україні з метою сприяння розвитку торговельних, економічних, культурних, наукових, туристичних та інших зв’язків між державою, що акредитує, і Україною, а також захисту на території консульського округу прав та інтересів держави, що акредитує, її фізичних і юридичних осіб.

Заходи з активізації відносин та поширення присутності на африканському континенті відбуваються з метою розвитку домовленостей, досягнутих під час турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, які він здійснив протягом 2022-2024 років країнами Африканського континенту.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: соцмережі голови Закарпатської ОВА Віктора Микити

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram