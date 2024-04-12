Почалося будівництво євроколії від Чопа до Ужгорода

Укладання першої ланки рейкошпальної решітки нової євроколії між Чопом та Ужгородом почалося вчора, 11 квітня. Цим почався процес будівництва першої євроколії між двома містами, — пояснили в Укрзалізниці. Так, Ужгород став першим обласним центром, який отримає сполучення з Європою колією європейського зразка.

Основна стадія будівництва почнеться у травні, — пояснив очільник Укрзалізниці Євген Лященко.

“Проєкт буде реалізовано за 50% грантового співфінансування фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF). Укрзалізниця отримала можливість реалізувати цей проєкт в результаті успішної участі у конкурсному відборі проєктів CEF в 2022 році. Загальна сума проєкту 1,3 млрд грн. Термін виконання проєкту складає 14 місяців», — сказав він на урочистому укладанні першої ланки рейкошпальної решітки нової євроколії.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, присутній на події, сказав, що цей проєкт дозволить підвищити комфорт не лише пасажирського сполучення та перерозподілити пасажирський потік, а й паралельно дасть нам нові логістичні можливості до вантажних перевезень, розвантажить автомобільні пункти пропуску.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото Укрзалізниці

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