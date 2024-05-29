“Плащаниця”: у Києві триває виставка закарпатського художника Аттіли Коприви

Оглянути виставку у Національному музеї «Київська картинна галерея» можна до 12 червня.

На виставці «Плащаниця» представлено 21 роботу, яку митець створив за час повномасштабного вторгнення росії в Україну.

«Коли почалася велика війна, багато людей змінилися в настроях, відбулася переоцінка, стало зрозуміло, що відбувається щось неприродне. Багато художників, і я в їх числі, дуже емоційно зреагували на війну. З’явилася потреба якось передати той сум, біль і настрій», – розповів у коментарі Varosh Аттіла Коприва.

За його словами, одразу з початком повномасштабної війни колеги-художники з Угорщини активно питали, чим вони можуть допомогти: пропонували прийняти біженців в Угорщині, надати проживання. У вересні 2022 року Аттіла Коприва став стипендіатом Угорської академії мистецтв, його кандидатуру на мистецький проєкт, пов’язаний із війною, запропонував угорський художник Імре Букта.

Початково серія робіт, над якою Аттіла Коприва працював на стипендіальній програмі, називалася «Тінь у світлі». Назву їй дав вислів художника Антона Шепи, котрий ще у 2014 році, реагуючи на агресію росії проти України, сказав про неї: «Тінь потрапила у світло». У процесі роботи серія отримала іншу назву, за центральним твором експозиції – «Українська плащаниця».

«Планувалося, що кожна робота буде доповнена також аудіальною частиною – звуками війни, які б ще більше доповнили зміст творів. Але це дуже ґрунтовна об’ємна робота, тож ми встигли створити аудіочастину лише для однієї картини – «Українська плащаниця». На ній розміщений qr-код, зчитавши який, картину також можна «прослухати», – розповів Аттіла Коприва.

За його словами, назва експозиції – «Плащаниця» – символічна: серія робіт є відображенням того, що нині відбувається в Україні, через призму бачення художника.

«Вона може здаватися чорною, болючою, але це і є реальність. Такі потрясіння кардинально змінюють людей, дають зрозуміти багато моментів, які у мирний час не завжди можеш зрозуміти, тож твори забарвлюються в інший колір і мають інший формат», – пояснив митець.

Виставка «Плащаниця» триватиме у Києві до середини червня. Згодом частина робіт Аттіли Коприви з цієї серії доповнять експозицію спільної експозиції усіх стипендіатів Угорської академії мистецтв. Відкриття спільної виставки відбудеться 30 серпня в Будапешті.

Аттіла Коприва – живописець, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Закарпатської академії мистецтв. Засновник та голова Асоціації збереження та розвитку культури і мистецтва Карпатського регіону (2021).

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Національного музею «Київська картинна галерея»

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