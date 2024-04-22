Плакати ужгородського художника Марселя Онисько представлені на виставці в Запоріжжі

30 плакатів ужгородського художника Марселя Ониська на антивоєнну тематику виставлені біля фасаду Туристичного інформаційного центру у Запоріжжі. Експозиція реалізується в рамках проєкту «Плакати воєнного часу».

— Це більше виставка політичного плаката, усі вони створені під впливом війни. В перший рік, після повномасштабного нападу, я сам від себе не очікував, але кожного дня щось малював, якісь політично-сатиричні штуки, — розповів Varosh Марсель Онисько. — Звичайно, хотілося б, щоб такі роботи не з’являлися ніколи, але наразі ситуація інша. Щоразу новий малюнок я викладав у себе на сторінці у Фейсбуці.

Художник Павло Керестей запропонував художнику продавати ці роботи в країнах Європи і гроші скеровує на потреби військових.

Представити свої роботи на виставці Марселю запропонував Геннадій Козуб, головний організатор Симпозіуму сучасного мистецтва, який уже тривалий час проходив у Бірючому. Тепер цей острів під окупацією, і проєкт проводять цього року в Запоріжжі. Для виставки Марсель відібрав кілька десятків робіт, які йому особливо подобались.

— Там є такий персонаж — Жека, в мене була виставка про нього і він теж присутній на цій експозиції в Запоріжжі. Це зібраний образ такого срср-івського персонажа, такі люди існують і сьогодні. Це такий “спостерігач” і час від часу він з’являється і в сучасних роботах моїх. Я думав, що з ним уже покінчено, але ні, він існує, незважаючи ні на що, — пояснив художник.

Виставка в Запоріжжі триватиме до 29 травня.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото: зі сторінки Марселя Ониська

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