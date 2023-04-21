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Компанія “Молокія” вирішила зробити масштабну всеукраїнську акцію, аби підтримати військових, які знаходяться на лікуванні чи реабілітації у різних куточках України.

— В Ужгороді випекли півтори сотні пасок, які передали до шпиталів у місті. У кооперації з іншими торговими марками також сформували повноцінні кошики з усім необхідним — маслом, сиром, яйцями та м’ясом, — розповів Varosh директор філії “Ужгород-Молоко” компанії “Молокія” Богдан Михайлишин.

Паски випікали на потужностях супермаркетів “Вопак”.

— Оскільки “Молокія” сама виробляє значну кількість інградієнтів для паски, а ми можемо її спекти, то вирішили об’єднати свої зусилля і так підтримати наших військових, — каже Роман Сарай, генеральний директор мережі супермаркетів “Вопак” у Закарпатській області. — Також наша мережа в благодійних цілях випекла 20 тис.пасок по всій Україні.

Паски освятив о.Богдан Савула, а “Волонтери Закарпаття” розвезли пораненим у госпіталі.

— Хлопці дуже розчулені, коли отримують від нас такі подарунки. І я дуже рада, що вони не приховують своїх емоцій. Ми до мурашок на тілі відчуваємо, як їм це потрібно. Радіємо, що можемо допомогти та підтримати. Це наша їм подяка за захист, — каже Ольга Чиж з ГО “Волонтери Закарпаття”.

Також за словами пані Ольги, ще з минулого року компанія “Молокія” почала безкоштовно постачати свою продукцію у шпиталі.

— Я щосереди відвозила все хлопцям. І якщо підсумувати, то в період з жовтня по грудень 2022 молочної продукції від “Молокії” ми отримали на суму понад 50 тис.гривень.

— Ця благодійна акція — це найменше, що можемо зробити зараз для наших військових. Тому що саме завдяки їм наші пекарні мають змогу кожного дня випікати хліб, продукція їздила до споживачів. Ми передали паски й на передову, але й не забуваємо за тих, хто зараз у лікарнях та госпіталях теж потребує підтримки та духу світлого свята Великодня, — підсумовує Богдан Михайлишин.

Varosh

Фото: Галина Гичка та Ольга Чиж

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