Пів тонни сміття зібрали волонтери «Джейбіла» у центрі Ужгорода

Партнерська публікація

Гроші від переробки спрямують на допомогу притулку для тварин.

На велике прибирання Ботанічної набережної працівники підприємства вийшли у суботу, 18 вересня, разом з сотнями тисяч небайдужих до екологічних проблем у всьому світі до дня масштабного очищення планети від засмічення – World Clean Up Day.

Локацію обрали невипадково – одна з центральних набережних міста, куди щодня виходять на прогулянки, де проводять дозвілля чимало ужгородців, з бічними вуличками та спусками до річки. Ця ділянка, фактично, не має облаштованої пішохідної зони та урн для відходів, тож засмічується саме широкий берег Ужа.

Озброївшись масками, рукавичками та мішками для сміття, три десятки волонтерів-працівників «Джейбіла» вийшли на суботник о 10-й ранку. Прибирання почали від транспортного мосту, рухаючись у напрямку підйому до Філармонії. За 3 години вдалось зібрати більше 300 кг комунального сміття, 40 кг пластику та ПЕТ-пляшок, 115 кг скла.

Відходи посортували та відвезли у переробний цех, а виручені кошти спрямують на допомогу притулку для тварин «Барбос». Партнерами акції, надавши волонтерам безкоштовно питну воду і транспорт для вивезення зібраних відходів, виступили також бренди “Крайна” та “Moeco”.

Цьогоріч волонтери підприємства з іноземними інвестиціями вже вдруге беруть участь в екологічній акції – навесні «Джейбіл» закупив та висадив 500 дерев в урочищі «Дубки» неподалік Ужгорода. А завдяки корпоративній ініціативі Jabil Cares підприємство щороку долучається до кількох масштабних заходів з очищення довкілля, збереження екології та заліснення Закарпаття.

За матеріалами пресслужби «Джейбіл»