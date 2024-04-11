Пікнік для ветеранів та поранених воїнів провели в Ужгородському скансені

“Весняний пікнік” на території Ужгородського скансену пораненим воїнам, які перебувають на лікуванні у лікарнях Ужгорода та Мукачева, а також воїнам, які перебувають на ротації на території Закарпаття та ветеранам провели “Дерево Мого Життя” та громадська організація “Волелюбні“.

— Цей “відпочинковий” день відбувся за ініціативи “Волелюбних”, — розповіла Varosh керівниця БО “Дерево Мого Життя” Любов Михайлюк. — Цього разу вдалося привезти воїнів з мукачівського шпиталю, долучилися до цього волонтери з Мукачева. Це, як правило, хлопці з ампутованими кінцівками, на кріслах колісних, загалом, з Ужгорода і Мукачева, ми зібрали 65 військовослужбовців.

Боґрач для воїнів готував ветеран Анатолій Пасєвич, екскурсію скансеном провела керівниця освітньо-культурного напрямку БО “Дерево Мого Життя” Тетяна Літераті, Павло Гудра, який очолює напрямок психологічної підтримки військових і провадив психологічний супровід. Він усіх організував, щоб привезли хлопців з лікарень та кожному приділив час та увагу, — каже Любов Михайлюк. Воїни — не закарпатці, з різних куточків України — з Харківщини, Сумщини, Дніпропетровщини, Донеччини, Кіровоградщини і їм цей відпочинок був цікавий.

Учні Ужгородської школи мистецтв підготували концертну програму та семінаристи Ужгородської греко-католицької академії ім. Блаженного Теодора Ромжі виконали церковних та українських народних пісень. Підспівували їм усі разом — і організатори, і воїни, — каже Анна Дем’ян, керівниця ГО “Волелюбні”.

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“Дякуємо всім-всім військовим, які змогли прийти на цей захід, насолодитися, щиро порадіти всьому побаченому і так приємно почути, що нам вдалося вас відволікти та хоч трохи перевантажити. Це й було нашою основною метою!”, — написала вона після пікніка.

Команда Varosh збирає кошти на авто для Збройних сил. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Івана Андрусика

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