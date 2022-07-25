Підземелля Ужгородського замку та експозицію зброї з зони бойових дій відкриють для туристів

Підземелля замку та експозицію залишків вибухової зброї із зони бойових дій презентують в Ужгородському замку 28 та 30 липня. Як розповіла виконувачка обов’язків директора Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т.Легоцького Ольга Шумовська, днями ГО “Волонтери Закарпаття” разом з 15-м окремим гірсько-штурмовим батальйоном передали в музей зразки залишків вибухової зброї із зони бойових дій.

— Ці екземпляри були привезені з міст Сєвєродонецьк, Бахмут, Сіверськ і інших населених пунктів Донецької і Луганської областей, — розповіла Ольга Шумовська. — Відтепер це будуть експонати, що свідчать про злочини російського агресора на нашій землі.

Розташують ці залишки зброї, за словами Шумовської, на додатковому оглядовому майданчику, який закінчують облаштовувати в замку, біля бійниць та стін фортеці. Вийти на нього можна буде через розчищений підвал, який був зачинений для відвідування десятки років та використовувався тільки як склад для застарілих або непотрібних речей.

— Тобто концепція полягатиме в тому, що відвідувачі зможуть зайти в підземелля з внутрішнього дворика, пройти через нього як люди, які ховаються від бомбардувань у підвалах у місцях бойових дій, і вийшовши на оглядовий майданчик, подивитися наслідки війни — експозицію залишків вибухової зброї, — розповіла Ольга Шумовська. — Повернутися можна буде тією ж дорогою.

Вона додала, що в новому приміщенні підземелля можна буде проводити екскурсії, лекції, згодом там можна буде влаштовувати кінопокази.

Наразі у розчищених приміщеннях підземелля закінчують проводити електрику, приводять до ладу сходинки тощо. Відкриття майданчика працівники краєзнавчого музею планують на 28 липня, у День хрещення Русі-України. Презентація ж самого підземелля відбудеться 30 липня. За словами Ольги Шумовської, для дітей у тих приміщеннях проведуть перший середньовічний квест — пошуки замурованої Білої Діви.

Varosh

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