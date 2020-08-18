Підтримати того, хто залишився на самоті. стартував проєкт “Мій телефонний друг”

У відповідь на наслідки COVID-19 в Україні Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та «Українська Волонтерська Служба» (УВС) запустили проєкт Мій телефонний друг, щоб підтримати людей, які опинилися на самоті. Волонтери проєкту, здебільшого молодь, телефонуватимуть самотнім людям літнього віку, людям із інвалідністю або багатодітним батькам, щоб поділитися корисною інформацією та підтримати у нелегкій ситуації.

Пандемія COVID-19 не лише висвітлила проблему самотності, а й загострила її. Виходити на вулицю та зустрічатися зі знайомими — досі ризиковано для багатьох людей, адже попри пом’якшення карантинних заходів COVID-19 не зник та становить загрозу. Мій телефонний друг кидає виклик зростаючій самотності та надає молодим людям ще одну можливість долучитися до боротьби з наслідками пандемії. Кожен і кожна може стати співрозмовником, якого людям іноді вкрай не вистачає, та джерелом перевіреної інформації про коронавірус і шляхи захисту від інфікування.

«Подолати самотність та стати ближчими у період, який вимагає дистанціювання, — це справді безпрецедентний виклик, з яким наодинці не впорається жодна організація. Саме тому ми звертаємося за допомогою до української молоді. Ми сподіваємося, що цей проєкт стане однією з ефективних відповідей на наслідки COVID-19 та покладе початок успішній традиції телефонного волонтерства в Україні», — зазначила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер.

«Телефонне волонтерство виконує два завдання: індивідуальне та суспільне. З одного боку, Мій телефонний друг покликаний покращити життя конкретних людей, які завдяки спілкуванню відчуватимуть причетність, отримуватимуть інформацію не тільки «з телевізора» та легше проживатимуть кризові періоди. Водночас телефонне волонтерство є інструментом підвищення соціальної довіри, а також руйнування стереотипів. Наприклад, про те, що незнайомці не готові допомагати безкорисливо», — розповідає координаторка проєкту Анна Бондаренко.

Український проєкт за основу для своєї діяльності взяв успішний міжнародний досвід. Схожа ініціатива у Великій Британії вже зібрала 250 тисяч волонтерів, що підтримують людей віком 60+, які почуваються самотніми під час карантину.

Якщо вам або близькій вам людині може бути цікавим регулярне спілкування телефоном з молодою людиною, яка поділиться корисною інформацією або просто складе компанію, зверніться на гарячу лінію за номером 0 800 202 147 (з понеділка по п’ятницю з 12:00 до 20:00).

Щоб стати телефонним волонтером в Україні, потрібно зареєструватися на платформі Мій телефонний друг та ознайомитися з інформацією і порадами від експертів проєкту.

Партнерами проєкту Мій телефонний друг вже стали Міністерство молоді та спорту, cоціальні служби, молодіжний рух U-Report та багато інших організацій.

Проєкт реалізовано в рамках національної кампанії солідарності ЮНІСЕФ та за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Varosh