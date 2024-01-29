Петер Сіярто в Ужгороді: Угорщина підтримає євроінтеграцію України

Сьогодні в Ужгороді відбулась зустріч керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з його угорським колегою Петером Сіярто та заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентським державним секретарем Левенте Модьором.

“На порядку денному – питання євроінтеграції України та підтримки цього шляху з боку Угорщини. Тут є повна підтримка наших партнерів: Україна – це Європа, і наступні рішення будуть це закріплювати”, — написав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита на своєму каналі в Телеграм.

Сторони обговорили відкриття перспективних пунктів пропуску між Україною та Угорщиною в межах області, розширення роботи наявних пунктів для пропуску вантажних транспортних засобів зі зміною режиму функціонування окремих з них та реконструкцію мосту в ПП «Тиса» та прикордонної інфраструктури інших пунктів пропуску.

Зі слів Віктора Микити, угорська сторона запевнила в підтримці фінансування обласного реабілітаційного центру «4.5.0. Recovery center», говорили також про окремі уточнення до нормативних документів, які регулюють питання освіти та життєдіяльності національних спільнот.

Новина доповнюється.

Varosh,

Фото Закарпатської ОВА

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