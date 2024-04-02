Перший за часів української незалежності марафон відбудеться в Ужгороді

Krayna Uzhgorod Marathon пройде в обласному центрі Закарпаття 12 травня. Залучені завдяки спортивному заходу кошти спрямують на підтримку війська.

Як розповіла у коментарі Varosh співорганізаторка марафону Оксана Розман, загалом у межах заходу заплановано 5 дистанцій: основна – власне марафон, півмарафонська дистанція, десятка, естафета та забіг для любителів в 1 км.

«Минулого року у жовтні ми проводили в Ужгороді півмарафон, а тепер вирішили вже організувати повний марафон. Дистанція марафону буде трохи більше від стандартної – 42 км 195 м. Це, до речі, буде перший марафон в Ужгороді за часів Незалежності. Естафету у 5 км зможуть бігти команди по 4 людини. Торік в естафетах брали участь різні підприємства. Також буде благодійний забіг – для тих, хто не бігає регулярно, але хоче взяти, може пробігти дистанцію в 1 км. Минулого року цей забіг бігли і учасники з дітками, і навіть молоді батьки з візочками», – розповіла Оксана Розман.

Маршрут марафону складатиметься з 4 кіл у центральній частині міста. На дистанції передбачені пітстопи, пункти регідратації. Детальний маршрут наразі організатори не оголошують з міркувань безпеки, сказала співорганізаторка заходу. Кожен із учасників заходу отримає стартовий пакет, а на фініші – медалі.

Усі виручені з заходу кошти спрямують на закупівлю дронів-камікадзе для 630-ої окремої механізованої бригади.

«Це будуть і кошти зі стартових внесків учасників, а також кошти з аукціону: поки триватиме забіг, ми розігруватимемо різні цікаві гарні лоти серед відвідувачів, які не бігтимуть дистанції», – розповіла Оксана Розман.

Минулого разу, під час проведення півмарафону восени торік, в такий спосіб вдалося закумулювати 316, 662 грн на дрони та окопний реб для 105 закарпатського батальйону 63 окремої механізованої бригади.

Реєстрація на Krayna Uzhgorod Marathon відбувається за посиланням: https://runstyle.net/events/krayna-uzhhorod-marathon-2024/.

Станом на зараз, за словами Оксани Розман, до участі у забігу зареєструвалося близько 300 учасників. Як можна побачити в реєстраційних списках, географія бігунів – дуже широка: взяти участь у марафоні наразі планують спортсмени з багатьох українських міст.

«Минулого року у нас було близько 400 учасників на півмарафоні, цього разу ми очікуємо значно більше: десь приблизно удвічі», – уточнила Оксана Розман.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Атілла Федик

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