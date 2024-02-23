Перший в історії Збройних сил України короткометражний анімаційний фільм презентував СтратКом ЗСУ

Короткометражний анімаційний фільм «Піксель. Вартовий свободи» – це розповідь для найменших українців про десятиліття боротьбу за свободу та про воїнів, які її виборюють.

Перший в історії Збройних сил України короткометражний анімаційний фільм «Піксель. Вартовий свободи» створено за ініціативи СтратКому ЗСУ у співпраці з проєктом «Книга-мандрівка. Україна» за сприяння Благодійного фонду «МХП – Громаді».

Анімаційний фільм розповідає про десять років української боротьби проти російських окупантів та про воїнів, що увесь цей час стоять на захисті країни.

«У лютому 2014 року, порушуючи міжнародне право та гарантії безпеки, росія принесла лихо в Україну: почала війну, захопила Крим, перетворила міста та села країни на примари, збила літак із 298 пасажирами та протягом років вчиняла злочини проти людяності. У цей скрутний для країни час постав хвацький герой Піксель – вартовий свободи, що береже українців, наших захисників і захисниць, котрі тримають небо, землю і море», – розповідають про фабулу й ідею анімаційного фільму його ініціатори.

Головного героя Пікселя озвучив стендап-комік та відомий волонтер Василь Байдак.

Varosh

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