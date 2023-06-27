Перший поверх Свалявської дитячої бібліотеки відновили в рамках проєкту «ВідНОВА:UA»

30 учасників віком 18–35 років, з усієї України відновили приміщення першого поверху Свалявської дитячої бібліотеки, створивши там молодіжний хаб та культурний центр. Про це Varosh повідомили у ГО “Простір молоді”.

“Ми зрозуміли, що є необхідність організувати місце для проведення дозвілля молоді, навчання та розвитку. Приміщення бібліотеки — унікальне. Сама будівля нетипова, є сенс її відновити і зберегти в самобутньому вигляді ” — розповіла Маргарита Загуменова, освітній менеджер програми “ВідНОВА: UA”.

“Простір молоді” запросили до співпраці кілька років тому, коли виникла іддея створити молодіжний хаб у Сваляві.

— У нас було дві мети: провести молодіжний обмін і познайомити молодь, яка приїхала з різних куточків України між собою. Більшість учасників вперше у Сваляві, відкрили для себе цю громаду. Ми робили великий акцент на пізнанні громад України. Також долучилися до процесів відновлення країни, оскільки такі ж обміни відбуватимуться і в деокупованих регіонах, — зазначила Лілія Івасько, представниця ГО “Простору молоді”.

Програма обміну включала в себе і освітню складову та міжкультурний обмін між учасниками: були навчання з тем громадської участі, медіа висвітлення, практики волонтерства, соціальної згуртованості та міжкультурного діалогу. Також були й екскурсії Свалявою, замком Сент-Міклош, бункером Лінії Арпада, санаторієм «Квітка Полонини» та підприємством «Агро Свалява».

Проєкт у Сваляві реалізовує ГО “Простір молоді”. Усього на 2023 рік заплановано 24 такі молодіжні обміни в різних громадах України, участь у яких візьмуть близько 750 молодих людей.

Це був 3-й обмін, до наступних можна долучитися, заповнивши анкету.

Varosh,

Фото: ГО “Простір молоді”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.