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Новини

Першу регіональну дегустаційну комісію в Україні створили на Закарпатті

15 Листопада 2023 35

До дегустаційної комісії увійшло понад 30 представників різних установ та організацій, які пройшли попереднє навчання і сертифікацію, розповів у коментарі Varosh очільник Асоціації виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття Олександр Гарновді.

Асоціація виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття була створена у 2022 році, об’єднавши кілька громадських організацій. Наразі в її складі – 6 таких організацій із числа малих виноробів та виробників дистилятів в області. За словами Олександра Гарновдія, створення дегустаційної комісії було однією з пріоритетних цілей діяльності Асоціації виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття.

За результатами попередньої тривалої роботи, взаємодії з представниками парламентського комітету з питань агропромислового комплексу та профільного міністерства, у вересні поточного року був запущений процес формування регіональної дегустаційної комісії та навчання членів комісії.

«Ми включили до складу дегустаційної комісії, зокрема, по одному з представників обладміністрації, обласного управління Держпродспоживслужби і податкового органу. Також долучили три навчальних заклади, які так чи інакше дотичні до виноградарства та виноробства – біологічний факультет УжНУ,  Мукачівський аграрний коледж, Свалявський технічний коледж. І ще включили у склад комісії представників обласних спілок журналістів та гідів. Загалом до комісії увійшло понад 30 людей, усі вони пройшли навчання від Асоціації виноградарів та виноробів в Академії харчових технологій та отримали відповідні сертифікати», – розповів Олександр Гарновдій.

Надалі дегустаційна комісія працюватиме над оцінкою зразків вина та дистилятів. За її висновком ті чи інші зразки або рекомендуватимуться як такі, що можуть йти до споживача, або визнаватимуться такими, що не відповідають критеріям оцінки.

За словами Олександра Гарновдія, це перша саме регіональна дегустаційна комісія в Україні.

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Varosh,

Фото зі сторінки Олександра Коваля у Фейсбуці

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# вино # дегустаційна комісія # дистиляти # комісія

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