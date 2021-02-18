Перші плавучі будинки почали будувати в Угорщині, на озері Веленце (ФОТО)

В Угорщині почали будувати плавучі будиночки (“хаузботи”). Перші прототипи були збудовані на озері Балатон. У 2021 році, на озері Веленце, з’явиться перший комплекс із десяти хаузботів. Компанія Marinus Homes Ltd вирішила втілити цю, абсолютно нову для Угорщини, концепцію.

У компанії розповіли, що будинки, площею 50-110 квадратних метрів, будуть дуже зручними для відпочивальників і абсолютно безпечними для постійного проживання кожної пори року. Одна з переваг – унікальна атмосфера перебування на воді. Більшість додаткових послуг буде на березі: автостоянка, гриль, пляж і паркова зона. Це ідеальне місце як для відпочинку, так і для тривалого проживання всього за 45 км від Будапешта.

Плавучі будинки матимуть багато інших переваг.

По-перше, їх виготовлятимуть лише у заводських умовах, що дозволяє уникнути будь-яких помилок при будівництві, а також не обтяжить навколишнє середовище будівельними відходами.

По-друге, їх будуватимуть зі спеціального бетону, що забезпечує стабільність на воді навіть під значним навантаженням вітру та хвиль. Замовник обирає проєкт і дуже швидко отримує результат, залежно від уподобань. А ще такий будиночок вкрай легко доставити до потрібної локації.

Звісно, ідея – не нова. Плавучі будинки існують вже давно у багатьох країнах світу. Зокрема популярні у Канаді, Таїланді, Китаї, США.

Перевага хаузботів ще й у тому, що будинок на воді вважається плавзасобом, а не нерухомістю. Отже, є змога суттєво заощадити на податках. Його потрібно просто зареєструвати в Державній інспекції маломірних суден і періодично проходити технічні огляди.

Теоретично хаузбот можна розмістити в будь-якому зручному місці, навіть в історичному центрі міста. Для цього лише потрібно укласти договір із місцевою владою про користування водоймою.

Нагадаємо, що на озері Веренце в Угорщині, за сприяння уряду сусідньої країни, вже кілька років безкоштовно відпочивають діти учасників АТО та вимушені переселенці з Донбасу.

Varosh