Перші плавучі будинки почали будувати в Угорщині, на озері Веленце (ФОТО)

В Угорщині почали будувати плавучі будиночки (“хаузботи”). Перші прототипи були збудовані на озері Балатон. У 2021 році, на озері Веленце, з’явиться перший комплекс із десяти хаузботів. Компанія Marinus Homes Ltd вирішила втілити цю, абсолютно нову для Угорщини, концепцію.
У компанії розповіли, що будинки, площею 50-110 квадратних метрів, будуть дуже зручними для відпочивальників і абсолютно безпечними для постійного проживання кожної пори року. Одна з переваг – унікальна атмосфера перебування на воді. Більшість додаткових послуг буде на березі: автостоянка, гриль, пляж і паркова зона. Це ідеальне місце як для відпочинку, так і для тривалого проживання всього за 45 км від Будапешта.
Плавучі будинки матимуть багато інших переваг.
Звісно, ідея – не нова. Плавучі будинки існують вже давно у багатьох країнах світу. Зокрема популярні у Канаді, Таїланді, Китаї, США.
Перевага хаузботів ще й у тому, що будинок на воді вважається плавзасобом, а не нерухомістю. Отже, є змога суттєво заощадити на податках. Його потрібно просто зареєструвати в Державній інспекції маломірних суден і періодично проходити технічні огляди.
Теоретично хаузбот можна розмістити в будь-якому зручному місці, навіть в історичному центрі міста. Для цього лише потрібно укласти договір із місцевою владою про користування водоймою.
Нагадаємо, що на озері Веренце в Угорщині, за сприяння уряду сусідньої країни, вже кілька років безкоштовно відпочивають діти учасників АТО та вимушені переселенці з Донбасу.
Varosh