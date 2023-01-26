Перші 40 дітей з Івано-Франківська поїхали на відпочинок в Угорщину за посередництва мера Берегова

У рамках тристоронньої транскордонної співпраці між Берегівською ТГ, Івано-Франківською ТГ та м. Дебрецен понад 40 дітей пільгових категорій Івано-Франківської ТГ поїхали на відпочинок в Угорщину. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці Золтан Баб’як, міський голова Берегова.

— Загалом протягом цього року самоврядування Дебрецена планує забезпечити однотижневе перебування для 200 дітей віком від 10 до 16 років включно з безкоштовним проживанням, харчуванням та програмою відпочинку, — сказав він.

За словами голови, Берегівська ТГ бере безпосередню участь у прийомі та відправці дітей за кордон. Така співпраця дає можливість розвивати транскордонні контакти та будувати дружні взаємини між Дебреценом й Івано-Франківськом.

Співпрацю між очільниками трьох міст вдалося налагодити на форумі Re:Open Zakarpattia 2023.

Золтан Баб’як (м.Берегове), Ласло Папп (м.Дебрецен) та Руслан Марцінків (м.Івано-Франківськ) брали участь у панелях першого дня, які стосувалися плану відбудови України.

За словами Дмитра Тужанського, директора Інституту центральноєвропейської стратегії, команда Re:Open Zakarpattia цілеспрямовано використала посередницьку роль і добрі відносини пана Золтана, як з паном Паппом, так й з паном Марцінківим, аби створити передумови для взаємодії трьох мерів на форумі.

— Дебрецен — це одне з ключових міст Угорщини, яке за останні кілька років змогло залучити безпрецедентні інвестиції, зокрема щодо будівництва заводу BMW, розвитку інфраструктури як частини транскордонних маршрутів та supply chains. Крім того, Дебрецен є найбільшим і близьким до України містом, фактично Західна Україна і Дебрецен перебувають в одному так званому Карпатському регіоні, — сказав Дмитро Тужанський. — В умовах дуже непростих українсько-угорських відносин на державному та політичному рівні, цей проєкт є дуже важливим сигналом для політиків від муніципалітетів, які працюють безпосередньо з людьми та готові показувати приклад, як саме має відбуватися співпраця між сусідами попри всі розбіжності та непорозуміння.

Varosh

Фото: Наталії Радченко-Данило та зі сторінки Золтана Баб’яка у Фейсбуці

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