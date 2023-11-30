Перевіряти документи на території Закарпаття тепер можуть працівники ТЦК, прикордонники та митники

Новий порядок перевірки документів в осіб діятиме на Закарпатті з 1 грудня.

Рада оборони області запроваджує з 1 грудня на території Закарпатської області перевірку документів відповідно до порядку, який визначено постановою уряду від 29 грудня 2021 року № 1456 „Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану”.

Порядок передбачає призначення комендантів районів та міст, які, своєю чергою, визначатимуть уповноважених осіб, що зможуть проводити перевірки документів.

Відповідно до нового порядку, тепер право право на проведення перевірки документів, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби, Держмитслужби та військкоматів. Уповноважені особи визначатимуться наказом коменданта.

Varosh

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