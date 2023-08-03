Пересувний госпіталь підготував для бійців Комітет медичної допомоги в Закарпатті

Перший польовий госпіталь придбав та наповним усім належним Комітет медичної допомоги в Закарпатті. Уже завтра, у п’яницю, він вирушить до бійців на передову, — розповіла Varosh керівниця Комітету Наталя Кабацій.

— Один із напрямків роботи Комітету медичної допомоги в Закарпатті — це підтримка різних медичних закладів різного типу, — пояснила вона. — В тому числі й військових. Так сталося, що останнім часом ми багато допомагали у встановленні і облаштуванні стабілізаційних пунктів різним обладнанням — від ШВЛ до операційних ламп. Так польові госпіталі дуже доречні в багатьох місцях по лінії оброни, бо вона, на щастя, рухається і військові медичні батальйони мали потребу в таких госпіталях.

Придбати такий польовий госпіталь Комітету допомогла партнерська організація “Save”, такий госпіталь знайшли в Голландії. Вчора КМД отримали останній каміон з обладнанням у цей госпіталь: там буде не тільки операційний блок, а й усі необхідні матеріали від операційних ламп до апаратів штучної вентиляції легень та генератора. Отримають цей госпіталь бійці між Донецьким та Запорізьким напрямом.

Зі слів Наталі Кабацій, такі госпіталі дуже затребувані, тому що бої нині ведуться на територіях, де в принципі вже немає жодних лікарень чи шпиталів.

— Коли ми запитали про потреби наших бійців, то за півгодини отримали 5 запитів на такі польові госпіталі. Тому, сподіваюсь, нам вдасться ще до кінця року забезпечити ще як мінімум один такий блок, — пояснила Наталя Кабацій. — Це доволі дороговартісна річ, тому треба буде включати пошук фінансування, наразі працюємо в цьому напрямку.

Varosh,

Фото зі сторінки Наталі Кабацій у Фейсбуці

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