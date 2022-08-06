Пересувна фотовиставка «Закарпаття і війна. Фотохроніки» відкрилась в Ужгороді

50 світлин закарпатських фоторепортерів та фотографів розмістили на кам’яній стіні на площі Жупанатській в Ужгороді. Роботи Сергія Гудака, Сергія Денисенка, Наталії Боднар, Яноша Немеша та Аттіли Федика експонуватимуться 2 дні й потім поїдуть містами Закарпаття — розповіла Varosh голова Ужгородського пресклубу Ірина Бреза.

Ужгородський пресклуб став організатором пересувної виставки. Ірина розповіла: на вечір світлини зі стіни знімуть.

— Ми хотіли, щоб світлини побачили і пересічні ужгородці, які не дуже полюбляють ходити в салони на виставки, — розповіла вона.

З її слів, виставку організували в рамках роботи Закарпатського медіаштабу Ужгородського пресклубу, щоб показати, як жило Закарпаття з перших днів і об’єднати фотокореспондентів, які щодня працюють над документальним фото.

Фотограф Сергій Гудак, який допомагав у підборі світлин для виставки, розповів Varosh, що в експозиції хотіли показати максимально різноманітно і на різних локаціях різні історії, події з життя Закарпаття. На фото зафіксовані моменти з самого початку війни 24 лютого і по сьогодні.

— Якщо поговорити з людьми, то можна побачити, що практично в кожній сім’ї хтось на війні: чи друг, чи знайомий чи родич, — розповів Сергій. — Кожен з нас так чи інакше залучений у волонтерській роботі, донатить на ЗСУ чи на потреби військових. Не можна казати, що Закарпаття не живе війною. Так, ми в тилу, ми стали притулком для багатьох людей, які рятуються від війни, ми стали місцем для переселених бізнесів, в нас лікуються поранені воїни.

Varosh

Фото Ужгородського пресклубу

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.