Переселенки в образі жінок епохи Ренесансу: фотохудожниця зі Львова втілювала проєкт на Закарпатті

Фотохудожниця зі Львова Дар’я Бедернічек разом з волонтерами артрезиденції “Аура міста” втілила в Сваляві фотопроєкт “розКАЖИ”: фотографувала жінок-переселенок в образі епохи Ренесансу. Артрезиденцію у Сваляві започаткували волонтерки-переселенки зі Старобільська на Луганщині.

— Волонтерки запропонували зробити таку фототерапію для жінок-переселенок, і так вийшли на мене, тому що їм підказали мене як душевного фотографа, як фотографа, який дбає про людей, — розповіла Varosh Дар’я Бедернічек. — А вже я запропонувала зобразити їх в образі жінок епохи Ренесансу, тому що мені близький цей стиль і мені чомусь здається, що це дуже “читабельний” образ — образ Фенікса. Зараз вся Україна в цьому образі — її палять, а вона відроджується. Для нас це був доволі ризикований проєкт, бо ми не знали, як воно відгукнеться в жінок… Але парадокс полягав у тому, що жінки, які прийшли на проєкт, були до нього готові. Вони готові були розповідати, готові були до цього ренесансу.

Дар’я розповіла, що зазвичай вона готує якісь фрази-заготовки, щоб розговорити тут чи іншу модель, але тут це не згодилося. Вона просто розмовляла з жінками і вони відразу розкривалися. Фотографувала Дар’я понад 30 жінок і працювала, як кажуть, від світанку до півночі, 2 дні. Такий ритм роботи був дуже непростий, бо зазвичай фотографиня бере не більше однієї моделі на день.

Потім готові портрети роздрукували — загалом 33 роботи — і провели в Сваляві благодійну виставку-аукціон і жінки, які були моделями могли себе побачити вперше саме там. Більшість жінок, каже фотографка, були вражені, мовляв, оце дійсно я так виглядаю?! За кошти, виручені з аукціону, придбали дрони для військових на фронті.

Окрім того, розповіла Дар’я, з портретами жінок вийшов календар “Евакуйовані”. Google-форма для бажаючих придбати – https://docs.google.com/…/1FAIpQLScZnv4oM4pXlD…/viewform

Кошти з його продажу планують передати на покупку дрону для однієї з частин ЗСУ, яка наразі звільняє від окупантів Луганську область.

Varosh,

Фото: Дар’ї Бедернічек

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