Пересадку серця вперше здійснили в Закарпатському Центрі неврології та нейрохірургії

В Обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології виконали першу в Ужгороді трансплантацію серця від посмертної донорки.

— До нас поступила молода 44-річна жінка з розривом аневризми судини головного мозку, — розповіла Varosh завідувачка відділення інтенсивної терапії та анестезіології Марина Бонь. — Це складна патологія, що не терпить зволікань і ми одразу взяли її оперувати. На жаль, усі заходи з урятування життя пацієнтки виявились безуспішними і ми констатували смерть мозку.

Родина померлої жінки дала згоду на трансплантацію серця, нирок та печінки. Ужгородські лікарі одразу ж повідомили лікарів Першого територіального медичного об’єднання Львова, які приїхали разом із реципієнтом, і тут же пересадили йому серце донорки.

— Трансплантацію серця здійснили у нас, а печінку та нирки — у Львові. Нам відомо, що всі 4 пацієнта почуваються добре та готуються до виписки, — каже Марина Бонь. — Висловлюємо величезну подяку рідним пацієнтки, які дали дозвіл на забір її органів. Завдяки згоді сім’ї лікарям вдалося врятувати 4 життя.

Додамо, що це перша пересадка серця в Ужгороді і друга — на Закарпатті. Першу виконали в ніч з 8 на 9 лютого 2023 року в Лікарні Святого Мартина у Мукачеві здійснили пересадку серця та мультиорганний забір органів. Це була перша пересадка серця у Закарпатті та друга в історії районних лікарень по Україні.

Varosh

Фото: ОКЦНН

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Іnstagram та Тelegram.