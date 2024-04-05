ІТ кластер Закарпаття та Українська ІТ-Асоціація уклали договір про стратегічне партнерство і довгострокове співробітництво з метою розвитку інформаційних технологій в Україні, захисту інтересів українських ІТ-компаній перед державними органами, а також просування спільних інтересів на міжнародному рівні.

«Асоціація активно працює за різними напрямами із регіональними ІТ кластерами — від освіти до GR питань. Ми раді долучати відтепер і Закарпатський ІТ Кластер у проєкти #ITUkraineAssociation та спільні заходи», — зазначила виконавча директорка ITU Марія Шевчук.

«ІТ-кластер Закарпаття — наймолодша технічна спільнота України, створена на початку повномасштабної війни як відповідь на виклики, що постали перед нашим регіоном. Для нас стратегічне партнерство з Асоціацією ІТ Ukraine — це можливість долучатися до формування та впровадження стратегічних ініціатив на національному рівні; сприяти зміцненню української ІТ-екосистеми, підвищенню конкурентоспроможності Закарпаття, закріпленню позицій ІТ-сфери в області й розвитку інноваційних проєктів. Переконана, що ця взаємодія матиме цінність для обох сторін», — прокоментувала Мирослава Майдич, виконавча директорка ІТ-кластеру Закарпаття.

Партнерство передбачає також спільні ініціативи в сфері освіти та науки, створення актуальних соціальних проектів та організацію публічних заходів для просування IT-галузі.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне, Дія. Бізнес

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