Пам’ятний знак жертвам ромського Голокосту відкрили в Ужгороді

Скульптурну композицію на пам’ять про жертв нацистського геноциду ромів (Пораймосу) відкрили на подвір’ї першої ромської школи в Європі – Ужгородської гімназії №14. Композицію відкрили в Міжнародний день Голокосту ромів, який святкують у світі сьогодні, 2 серпня.

Пам’ятник знак у вигляді колеса з мініскульптурою створив скульптор, автор чималої кількості мініскульптурок у місті, Роман Мурник.

Основу композиції складає колесо, яке символізує кочовий спосіб життя ромів

— Обід колеса — це символічно ланцюг, як символ дискримінації ромів. На 16 спицях написані найпоширеніші у 1935–1945 роках ромські прізвища. В центрі — палаюча свічка та невеликий шматок дроту. Саме таким дротом в Ужгороді, в мікрорайоні Шахта було перегороджене поселення ромів. Звідти їх мали везти в Освенцим, — розповів Varosh Роман Мурник.

На колесі — мініскульптурка, яка зображує сім’ю ромів — тата, 3є дітей, маму і дідуся, який грає на скрипці. Ідею, зі слів скульптора, взяли з архівних фото, які були виставлені в Краєзнавчому музеї у квітні, на Міжнародний день ромів.

У церемонії відкриття і вшанування жертв ромського геноциду взяли участь представники Закарпатської ОВА, місцевої ромської спільноти та громадськість. До меморіалу жертвам ромського Голокосту вони поклали вінки й запалені лампадки.

Меморіальний знак в Ужгороді встановили за підтримки німецького фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє», інформаційно-аналітичного агентства «RomaUA» та Закарпатської обласної молодіжної громадської організації «Гідність» («Патів»).

Varosh,

Фото зі сторінка Закарпатської ОВА у Фейсбуці

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