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Пальта з ковдр моделює та шиє ужгородка Валерія Ворожильник

14 Грудня 2022 996

Ужгородка Валерія Ворожильник та її дизайнерський бренд SAPO почали створювати куртки та пальта зі старих, але не користованих ковдр. Дівчина каже: сама моделює вироби і прагне давати нове життя старим речам. Її надихають роботи американської дизайнерки Емілі Боде, яка шиє вироби з вінтажних ретро-тканин у різних техніках.

— Я хотіла зробити щось подібне, але з наших українських речей, щоб показати людям, що в нас є звичайні, але тим не менш цінні речі, які мають у собі історію і багато людей мають теплі спогади, пов’язані з ними. Це може бути ковдра в бабусі, абощо, — розповіла Varosh Валерія. — Згодом я знайшла склади в Луцьку та в Херсоні, де роками зберігаються старі вовняні та бавовняні ковдри і зрозуміла, що вони — втілення тепла. Відтак, я купила ці ковдри і почала шити з них куртки і пальта. Вони носять імена міст, у яких є фабрики, які колись шили ці ковдри. Наразі є два види “Луцька” з бавовни та “Херсон” — з вовни.

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Валерія розповіла, що на кожній фабриці був свій дизайн цих ковдр і це теж для неї цікава історія. Це речі, зроблені колись українцями для українців і тепер отримали нове життя. Наразі дівчина шукає інші види ковдр.

— Мені хотілося пошити виріб простої форми, щоб він не відволікав уваги від самого малюнку. Наш модельний ряд буде розширюватися, але пальта вже можна придбати. Наразі — в Інстаграмі, але тепер я знайшла ресайкл-магазин у Барселоні і підписую з ним контракт. Тож вироби можна буде придбати і закордоном і таким чином знайомити з нашою історією людей.

Пальта з ковдр, за словами дизайнерки — м’які та “не кусаються”, як деякі ковдри з дитинства.

Varosh

Фото зі сторінки SAPO в Інстаграмі

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