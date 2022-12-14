Пальта з ковдр моделює та шиє ужгородка Валерія Ворожильник

Ужгородка Валерія Ворожильник та її дизайнерський бренд SAPO почали створювати куртки та пальта зі старих, але не користованих ковдр. Дівчина каже: сама моделює вироби і прагне давати нове життя старим речам. Її надихають роботи американської дизайнерки Емілі Боде, яка шиє вироби з вінтажних ретро-тканин у різних техніках.

— Я хотіла зробити щось подібне, але з наших українських речей, щоб показати людям, що в нас є звичайні, але тим не менш цінні речі, які мають у собі історію і багато людей мають теплі спогади, пов’язані з ними. Це може бути ковдра в бабусі, абощо, — розповіла Varosh Валерія. — Згодом я знайшла склади в Луцьку та в Херсоні, де роками зберігаються старі вовняні та бавовняні ковдри і зрозуміла, що вони — втілення тепла. Відтак, я купила ці ковдри і почала шити з них куртки і пальта. Вони носять імена міст, у яких є фабрики, які колись шили ці ковдри. Наразі є два види “Луцька” з бавовни та “Херсон” — з вовни.

Валерія розповіла, що на кожній фабриці був свій дизайн цих ковдр і це теж для неї цікава історія. Це речі, зроблені колись українцями для українців і тепер отримали нове життя. Наразі дівчина шукає інші види ковдр.

— Мені хотілося пошити виріб простої форми, щоб він не відволікав уваги від самого малюнку. Наш модельний ряд буде розширюватися, але пальта вже можна придбати. Наразі — в Інстаграмі, але тепер я знайшла ресайкл-магазин у Барселоні і підписую з ним контракт. Тож вироби можна буде придбати і закордоном і таким чином знайомити з нашою історією людей.

Пальта з ковдр, за словами дизайнерки — м’які та “не кусаються”, як деякі ковдри з дитинства.

Varosh

Фото зі сторінки SAPO в Інстаграмі

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