Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

П’ять закарпатських музеїв долучилися до святкування Дня туризму

26 Вересня 2023 122

Дні туизму святкують на Закарпатті 26 та 27 вересня. Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА спільно з музеями області проводить акцію «Вільні години», — розповіла Varosh начальниця Управління Маріанна Готра.

— Ця акція діяла вже сьогодні і буде діяти завтра з 15-ї до 18-ї години, — пояснила вона. — Це години безкоштовного відвідування музеїв. З 15:00 по 18:00Ужгородський замок, Ужгородський Скансен Мукачівський Історичний Музей та Музей гуцульської бриндзі в Рахові. З 15:00 по 17:00 прийматимуть відвідувачів Закарпатський обласний художній музей ім.Й.Бокшая, музей «Старе село» (Колочава) та Хустський краєзнавчий музей.

“Кожен музей на Закарпатті — це якийсь несподіваний вау-ефект”. Дню Музеїв присвячується

Панельна дискусія для праццівників туризму пройде завтра, 27 вересня. Говоритимуть про те, що потрібно зробити для розвитку туризму в Ужгороді, відновлення населення (ментальне, психологічне та санаторно-лікувальне).

Театралізоване Лемківське весілля в Дубриничах проведе 27 вересня гідеса Аліса Смирна.

“Ми покажемо вам, як готувалися до весілля і свадьбували, будемо латкати і чіпчати молоду, їсти традиційні страви і пити смачні напої”, — написала вона.

Varosh,

Фото: Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА

Про ініціативи, які роблять Закарпаття кращим, читайте в соцмережах Varosh! Підписуйтеся на наші FacebookInstagram та Тelegram.

 

0 #
# афіша # День туризму

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Пункти Незламності запрацюють з 1 жовтня по всьому Закарпаттю

Літературно-мистецький проєкт “Міст з паперу” пройде в Ужгороді

Сувенірний знак “Скарб Ужгородського замку” з’явився в Краєзнавчому музеї

На джипі через Герешаску. На порушника склали протокол та скерували до суду