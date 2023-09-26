П’ять закарпатських музеїв долучилися до святкування Дня туризму

Дні туизму святкують на Закарпатті 26 та 27 вересня. Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА спільно з музеями області проводить акцію «Вільні години», — розповіла Varosh начальниця Управління Маріанна Готра.

— Ця акція діяла вже сьогодні і буде діяти завтра з 15-ї до 18-ї години, — пояснила вона. — Це години безкоштовного відвідування музеїв. З 15:00 по 18:00 – Ужгородський замок, Ужгородський Скансен Мукачівський Історичний Музей та Музей гуцульської бриндзі в Рахові. З 15:00 по 17:00 прийматимуть відвідувачів Закарпатський обласний художній музей ім.Й.Бокшая, музей «Старе село» (Колочава) та Хустський краєзнавчий музей.

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“Ми покажемо вам, як готувалися до весілля і свадьбували, будемо латкати і чіпчати молоду, їсти традиційні страви і пити смачні напої”, — написала вона.

Varosh,

Фото: Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА

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