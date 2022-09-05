На Закарпатті запустили оздоровчо-психологічний табір для переселенців

40 родин, які приїхали на Закарпаття, рятуючись від війни, відпочинуть упродовж чотирьох змін в оздоровчому та психологічному таборі “Сила Карпат” на базі одного з санаторіїв Хустщини. Президентка ГО Ольга Павлова розповіла, що табір незвичний — відпочивають діти разом із мамами. З її слів, спільні заходи та активності допомагають налагодити сімейні зв’язки, краще побачити і зрозуміти потреби та інтереси один одного, пізнати себе глибше і поринути у відносини з дитиною дуже простими, навіть ігровими методами.

З дітьми та мамами в процесі відпочинку беруть участь і психологи, які допомагають їм впоратися з пережитими травмами, наскільки це можливо в рамках проєкту.

В санаторії учасники отримують медичну допомогу та проходять оздоровчі процедури. Зі слів Ольги Павлової, команда ГО “Щасливі діти” забезпечує заходи психологічного, арттерапевтичного характеру. До послуг учасників — басейн, футбольне поле, волейбольний та баскетбольний майданчики.

— Усі процедури, активності, а також проживання та харчування є безоплатними для учасників, — розповідає Ольга. — Перша зміна позаду і ми бачимо вже, наскільки дієвим є цей проєкт, адже це не лише наші власні спостереження, а й відгуки мам, які тут знаходяться. Тому ми дуже дякуємо за таку можливість, коли наші ідеї втілюються в життя і мають реальні результати.

Наступна зміна стартує всередині вересня.