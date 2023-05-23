Освітню виставку “Більше, ніж я” проведуть в Ужгороді

Протягом квітня-червня освітня виставка «Більше, ніж я: солідарність і допомога в темні часи» подорожує чотирма містами України — вже відбулася в Чернівцях, Броварах, Полтаві та попереду Ужгород — і на кожній зупинці інтерактивні екскурсії проводять місцеві школярі. Ужгород — четверте місце на цьому маршруті. Виставка триватиме 1-10 червня у “Карітас-хабі”.

— Спочатку в нас будуть семінари, тренінги, 29-30 травня, для підлітків, які хочуть бути гідами на виставці, — розповіла Varosh координаторка виставки в Ужгороді Марія Симкович. — Вони зараз реєструються, для них автори виставки, тренери, автори підручників з громадянської освіти проведуть тренінг. Наступного дня буде семінар для освітян, для всіх, хто працює з молоддю «Солідарність і допомога в темні часи. Психологічна підтримка підлітків в умовах війни».

Виставка на 16 стендах презентує історії 10 молодих людей, які своїм особистим прикладом довели силу єднання, щоб допомогти комусь. До їхніх історій організатори знайшли історичні приклади солідарності, які перегукуються з сучасністю і доводять, що потреба допомагати іншим — глибока властивість людської природи.

Тренери Київського освітнього центру «Простір толерантності» проведуть дводенний тренінг для майбутніх гідів, якими виступлять самі підлітки. Саме вони проводитимуть екскурсію виставкою і розповідатимуть відвідувачам історію кожного героя виставки — звичайного підлітка, який вирішив допомагати.

“Ми працювали над виставкою півроку і спробували знайти серед особистих історій молодих українців і українок такі, що окреслюють різні способи об’єднатися і підтримати одне одного, — кажуть в освітньому центрі “Простір толерантності”. — І це способи, доступні саме підліткам. Коли всі 10 особистих стендів склалися, нам захотілося знайти для них паралелі в історії: приклади вражаючої солідарності в Китаї, Франції, США, Україні, Таїланді. Так розмова про окремі історії стала пошуком відповіді на питання: «Чому люди об’єднуються?»

Виставка, яка супроводжуватиметься гідами-підлітками, має стати для відвідувачів розмовою на рівних, простором для дослідження особистої позиції і натхненням для власних дій.

Освітня виставка створена ГО “Київський освітній центр “Простір толерантності” в межах проєкту «Сприяння соціальній згуртованості в Україні» / Пункт 7 за підтримки Американської асоціації юристів Ініціативи з верховенства права (ABA ROLI).

Varosh,

Фото: освітній центр “Простір толерантності”

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