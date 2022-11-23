Освітній інтенсив проводять Вокс Україна, Varosh та Східний варіант

Освітній інтенсив з журналістики рішень та фактчекінгу проводять Вокс Україна, Varosh та Східний варіант . Журналістам пропонують вдосконалити свої навички в фактчекінгу та журналістиці рішень, обмінятись досвідом з колегами та стати частиною проактивної журналістської спільноти.

На інтенсиві впродовж листопада-грудня передбачаються три вебінари, менторська підтримка протягом грудня під час роботи над вашими матеріалами, подарункові сертифікати на короткострокові освітні програми в Україні чи закордоном.

Тренерками на заняттях стануть Світлана Сліпченко, лідерка проекту VoxCheck, Росана Тужанська, журналістка, медіаекспертка, колишня головна редакторка Varosh та Анастасія Руденко, головна редакторка “Рубрика”.

Зареєструватися на Освітній інтенсив з журналістики рішень та фактчекінгу можна, заповнивши реєстраційну форму.

Varosh

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