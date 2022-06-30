Останній день «пільгового розмитнення»: Закарпатська митниця пропустила понад 18 тисяч авто з Європи. Черги поки залишаються

Впродовж останніх кількох днів на пунктах пропуску з боку Закарпаття, особливо на кордонах з Угорщиною та Словаччиною, залишаються великі черги переважно з автомобілів, які люди ввозять для розмитнення через кордон. Черги ж утворилися через те, що з 1 липня пільгове оподаткування автомобілів, які заїжджають у країну, скасовується.

Закарпатська митниця каже: кожен пункт пропуску має граничну пропускну спроможність. «Митники та прикордонники максимально докладають зусиль аби пришвидшити оформлення автівок та зменшити час очікування громадян у черзі», — пояснили вони.

За інформацією митниці, з 00:00 29 червня по 08:00 30 червня закарпатські митники оформили та пропустили 1793 автомобілі. За перші 8 годин 30 червня вже пропущено 416 таких автівок. А від початку дії «пільгового розмитнення» по 29 червня 2022 року у зоні діяльності Закарпатської митниці випущено для вільного обігу 18 130 транспортних засобів.

До завершення «нульового розмитнення» залишився один день.

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.