Осередок Української академії лідерства створять в Ужгороді

Уже у вересні цього року Українська Академія лідерства планує відкрити осередок та навчання молоді віком від 16 до 20 років в Ужгороді. Навчання триватиме рік і потім юнаки і дівчата зможуть уже свідомо вступати до вишів, — пояснив Varosh керівник регіонального розвитку УАЛ Любомир Шимків.

— Для нас дуже важливо відкрити осередок в Ужгороді, тому що це один із стратегічних регіонів, які ми визначили для організації, — сказав він. — Ми працюємо з українською ідентичністю і основна наша мета — показати молоді, наскільки Україна може давати їм можливості для розвитку та самореалізації. Ми знаємо, що зараз багато молоді виїжджає за кордон, особливо на Закарпатті вони, навіть не складаючи ЗНО, вступають у виші Угорщини чи Словаччини. І Українська Академія лідерства могла б розширити молоді контекст України, закохати в Україну та показати, якими компетенціями та вміннями потрібно володіти, щоб допомогти відбудовувати Україну після війни.

Програма Академії, за словами Любомира Шимківа, передбачає комплексний підхід. В центрі навчаються представники з усієї країни і протягом року здійснюють цілий ряд активностей культурних та освітніх, проводять чимало форумів, фестивалів, організовують приїзди постатей національного і міжнародного масштабу. Усе це робиться для того, щоб показати молоді можливості розвитку та дати розуміння, чим вони далі хочуть займатися.

Академія працює вже 8-й рік і, каже Любомир Шимків, звернули увагу, що за статистикою, молода людина частіше виїжджає закордон, ніж за межі своєї області. А полюбити країну, яку ти не знаєш, дуже важко. Програма Академії передбачає дуже багато експедицій, знайомлячи таким чином підлітків між собою а з іншими регіонами країни. Також програма передбачає регулярне волонтерство.

В Ужгороді команда УАЛ зустрічалася з представниками обласної адміністрації, обласної та міської рад і зараз визначала дорожню карту, по якій планують рухатися.

— Це передбачає, що 25% фінансування ми б хотіли, щоб покрила область і 25% — місто, — пояснив Любомир Шимків. — Решту 50% покриває Академія. Тобто, щоб відкрити центр в Ужгороді, нам потрібно, щоб місцева влада забезпечила проживання та харчування 50 студентів, які приїдуть на навчання. Решту витрат — на програму, експедиції, викладачів тощо ми беремо на себе. Наразі і обласна і міська ради дали нам зелене світло, ми не почули відмови, але потрібно ще пройти довгий шлях юридичних та технічних моментів виділення фінансування.

В міськраді під час зустрічі з представниками УАЛ заступник міського голови Ужгорода Василь Гомонай сказав, що “місто і громада підтримують ідею створення центру Української академії лідерства, який може стати потужним осередком формування генерації молодих лідерів, однак організацію цього процесу потрібно узгодити, зокрема вирішити питання з фінансуванням, що ускладнює те, що бюджетний рік уже триває”.

Зі слів Любомира Шимківа, якщо все йтиме згідно розробленого плану, у вересні в осередок в Ужгороді заїдуть студенти. Зараз в Академії проходить відбір. Заповнити анкету на вступ можна до 31 травня у Telegram-боті Академії t.me/joinUAL_bot.

Детальніше про програму на сайті https://ual.ua/ua/applicants Академії.

Varosh

Фото: УАЛ, експедиція в ЄС

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