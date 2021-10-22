Організатори Re:Open Zakarpattia 2021 оголосили програму, спікерів та візію цьогорічного форуму

5-6 листопада пройде ІІ-й форум ідей та рішень “Re:Open Zakarpattia”. Цьогоріч він матиме фокус на темі розвитку мультикультурних фронтирів України, соціальній згуртованості, інтеграції та протидії дезінформації.

21 жовтня в ужгородському Скансені відбулася презентація події, на якій розповіли про попередній форум та анонсували візію, програму та спікерів цьогорічного.

Власне, протягом двох днів захід об’єднає у фахових дискусіях тих, хто ухвалює рішення та впливає на цей процес на локальному, регіональному, національному та центральноєвропейському рівнях.

“Re:Open Zakarpattia 2021” реалізується ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії», за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що дає можливість втілити задумане на основі принципів відкритості, об’єктивності та незалежності.

Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії, організатор: Ми залишаємося вірні первинній ідеї нашого проєкту, яка полягає не просто в промоції регіону чи країни, а в осмисленні та переосмисленні тем, проблем, викликів, ресурсів, ініціюванні повноцінного дискурсу та публічного діалогу, колективного мозкового штурму. Саме так, на наше переконання, і вибудовується довіра, згуртованість та готовність до спонтанної та довготривалої взаємодії заради розвитку.

Він додає: Ми фокусуємося на Закарпатті, як унікальному мультикультурному українському фронтирі в географічному центрі Європи, який дозволяє будувати ціннісні, логістичні, культурні та інші мости співпраці та порозуміння практично в будь якому напрямку. Водночас, ми не обмежуємося виключно одним регіоном, а намагаємося шукати точки дотику та перетину з іншими українськими мультикультурними фронтирами, як-от Буковина та Бессарабія, які тісно зв’язують Україну з її справжнім цивілізаційним домом – вільною спільною Європою.

Результати першого форуму Re:Open Zakarpattia

Анонсуючи цьогорічну програму, організатори розповіли про результати минулорічного форуму.

По-перше, їм вдалося провести найбільш цілісну, змістовну та масштабну промо-кампанію Закарпаття, як унікального регіону України. Це в межах усієї країни, а також в Угорщині, Румунії, Молдові, Білорусі та Німеччині.

Re:Open Zakarpattia 2020 було висвітлено українською, російською, англійською, угорською, румунською, німецькою мовами. Про форум і регіон інформували провідні медіа України: Українська правда, Європейська правда, Інтерфакс, Радіо Свобода, Укрінформ, Суспільне, Ліга, Дзеркало Тижня та багато інших, а також телеканали Суспільне, Прямий, Експрес, Українське і Громадське радіо.

На одному з найбільш авторитетних видань України “Європейська правда” було створено спецпроєкт “Re:Open Zakarpattia” з ключовими напрацюваннями форуму.

Онлайн-трансляція форуму на Youtube та Facebook сумарно зібрала майже 130 тисяч переглядів. Промо-відео та сюжети на різних платформах отримали загалом понад 300 тисяч переглядів.

По-друге, організатори залучили до “амбасадорів” проєкту, а відтак до регіону, євродепутатів, міністрів, парламентарів, експертів, візіонерів і бізнесменів, які продовжують комунікувати ідеї та напрацювання форуму, спростовувати стереотипи.

По-третє, під час події оголосили результати соціологічного дослідження, з результатами якого вдалося спростувати ключові стереотипи про сепаратизм і контрабанду на Закарпатті. Це найбільш масштабне та глибоке найновіше дослідження про регіон, проведене в рамках підготовки форуму “Re:Open Zakarpattia 2020” спільно з Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва.

Росана Тужанська, шеф-редакторка видання Varosh, ведуча на форумі: Ми висвітлювали результати опитування на Українській правді, Європейській правді, ми пояснювали, що Закарпаття – це не про сепаратизм, контрабанду, подвійне громадянство, і що це стереотиповані явища, які легко потрапляють в медійний простір.

По-четверте, команді форуму надалі вдалося ініціювати в області два міжнародні довгострокові проєкти, а ще два проєкти/програми є на стадії підготовки.

По-п’яте, команда Інституту Центральноєвропейської Стратегії підготувала книгу ідей та рішень для розвитку Закарпатської області у вигляді “policy paper”. Вона розповсюджується серед усіх, хто розробляє, ухвалює та впливає на розробку і ухвалення рішень щодо розвитку Закарпаття — як регіону на перетині місцевої, регіональної, транскордонної та міжнародної політики.

Яким буде Re:Open Zakarpattia 2021

Дмитро Тужанський: «Цього року в нас велика команда. У цьому й суть. Цим проєктом прагнемо створити платформу, дискусійний майданчик, середовище, і щоб воно збільшувалося. Хочемо, аби проєкт не обмежувався дводенним форумом і панельними дискусіями, хочемо, щоб відбувався діалог на рівні ідей, без упереджень, відвертий, предметний, аби знайти рішення. Головний меседж Re:Open Zakarpattia: відкрити, перевідкрити Закарпаття. Вважаємо, що цей процес має бути безперервний і глибокий.

Загалом буде організовано близько 10 панельних дискусій, динамічних виступів та презентацій.

Тематика панельних дискусій :

Західні мультикультурні фронтири України: що вони можуть, чого потребують та чому важливі для згуртованості країни і її інтеграції в Євроатлантичний Захід. Закарпаття як новий дім: особисті історії людей. Що чекає регіони України після децентралізації? Як забезпечити розвиток і згуртованість. Місце України в Центральній Європі як геополітичному регіоні: як будувати мости та долати кордони. Освіта в мультикультурних регіонах: як зупинити “падіння” та забезпечити прогрес. Деколонізація України: Чому це досі важливо і що варто зробити. Міжетнічні відносини в Україні: як забезпечити довіру та порозуміння, як протидіяти дезінформації та розпалюванню ворожнечі. “Зелений курс для Закарпаття”: як збалансувати розвиток та екологічні виклики. Надихаючі історії із Закарпаття, про які має знати Україна та весь світ. Що міжнародні партнери та організації можуть зробити для українських регіонів.

Ігор Вишняк, програмний асистент Chemonics: Щиро запрошуємо всіх взяти участь у форумі. Буде багато цікавих дискусій, спікерів, аналітики. Щодо нашої діяльності (йдеться про організацію Chemonics) – працюємо на Закарпатті вже третій рік. Є декілька ключових сфер, які в нашому фокусі: співпраця з регіональною владою, розвиток та підтримка організацій громадянського суспільства, робота над тематикою національних меншин. Приємно, що Закарпаття стало платформою і лінією, яка поєднує всі ці тематики та партнерів.

Спікери

Наразі участь у подіях форуму підтвердили:

Сюзан Кутор, заступниця директора Місії USAID в Україні,

Віола фон Крамон, депутатка Європейського парламенту,

Олена Богдан, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті,

Павло Шеремета, міністр економіки і торгівлі України в 2014 році,

Лілія Гриневич, міністерка освіти та науки України, 2016-2019 рр.,

Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019 рр.,

Оксана Забужко, письменниця,

Ярослав Грицак, історик та професор УКУ,

Ганна Гопко, голова правління Мережі захисту національних інтересів «АНТС»,

Аттіла Демко, керівник центру геополітики в Колегіумі Матіяша Корвінуса,

Александр Дулеба, експерт Асоціації словацької зовнішньої політики,

Павло Казарін, журналіст та публіцист,

Мартон Угрожди, директор Інституту зовнішньої політики та торгівлі при МЗС Угорщини,

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка,

Роман Грищук, народний депутат,

Сергій Квіт, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,

Олександр Солонтай, експерт Інституту політичної освіти,

Анатолій Ткачук, директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства.

Андрій Любка, письменник, модератор панельних дискусій на форумі: Як результат минулого форуму – цьогоріч легко спілкуватися зі спікерами. Оскільки вони вже знали, куди їх запрошують. Форум проводитиметься два дні. Насправді, це лише видима вершина айсберга багатомісячної роботи. Якщо говорити про роботу над формуванням програми, то вона триває із часу проведення минулого форуму, бо перша частина панелей обговорювалася ще тоді. Бачили: спікери не можуть “розійтися”, ці теми їх бентежили, продовжували спілкуватися. Формували програму за трьома принципами: інтелектуальна експертиза (що варто робити, змінювати); поєднана з тим, що бачимо в майбутньому; третій принцип – поєднання із ініціативою знизу (заглиблення в теми). Спікерів обирали за чинниками: їхня експертність, репутація, готовність до співдії.

Формат події

Re:Open Zakarpattia 2021 пройде у змішаному форматі офлайн і онлайн – зважаючи на карантинні обмеження. Для трансляції на ютюбі, фейсбуці, телебаченні буде створена цифрова студія на локації події – в Деренівській Купелі.

Контакти та співпраця

Організатори відкриті до співпраці та ідей.

“Більше того, дуже сподіваємося на таку взаємодію, бо розуміємо її, як цінність, та віримо у співпрацю на рівні ідей”.

reopen.zakarpattia@gmail.com (найкращий канала комунікації),

+380953275590, +380673278074.

Дуже радимо підписатися на офіційні сторінки форуму в соціальних мережах, у тому числі на подію у Facebook, а також на сторінку ініціативи «Re:Open Zakarpattia».

Підпишіться на подію у фейсбуці.

Фб-сторінка організаторів – The Institute for Central European Strategy.

Офіційний сайт проєкту Re:Open Zakarpattia https://reopen.zakarpattia.org.ua

Varosh

Фото: Карл Смутко