Open call для молодих письменників: триває прийом заявок на фестиваль-воркшоп

До 8 січня 2024 року триває прийом заявок на участь у фестивалі-воркшопі «Прописи», що пройде 6-10 березня в Івано-Франківську. Фестиваль організовує Український ПЕН за партнерства програми «Читай» від «Теплого міста».

Для 15-ти обраних авторок та авторів організують майстер-класи та лекції від українських письменників – Тараса Прохаська, Юлії Мусаковської, Олександра Михеда, Мирослава Лаюка та багатьох інших. Окрім того, учасники зустрінуться онлайн із викладачами творчого письма зі США, серед яких – Аскольд Мельничук, Крістофер Меррілл та Рейчел Де Воскін.

Автори-дебютанти зможуть протягом 5 днів індивідуально працювати з досвідченими менторами та представити свої тексти у межах публічної програми фестивалю. Підсумком фестивалю «Прописи» стане друкований альманах, до якого ввійдуть твори 15 учасників та учасниць проєкту, а також їхні тексти з враженнями про фестиваль-воркшоп.

Куратором проєкту буде поет, перекладач, віцепрезидент Українського ПЕН Остап Сливинський.

Детальніше прочитати про умови участі можна тут, а подати заявку на участь можна за посиланням.

Фестиваль «Прописи» реалізується за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Майстерня поетичного перекладу «Фрази: нові поети у перекладі» відбудеться за підтримки Британської Ради.

Varosh,

Фото ілюстративне

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