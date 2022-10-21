Опалювальний сезон офіційно розпочали в Ужгороді

Відсьогодні, 21 жовтня, в Ужгороді офіційно запустили опалювальний сезон. Розпорядження про це підписав сьогодні міський голова Богдан Андріїв.

“Керівникам освітніх, медичних закладів, закладів культури та інших бюджетних установ міста рекомендовано здійснювати подачу тепла за умови зниження температурного режиму нижче нормативного”, — йдеться на сайті міськради.

В міській раді повідомили, що міські комунальні освітні, медичні та заклади культури до опалювального сезону готові.

В Закарпатському центрі гідрометеорології повідомили, що в Ужгороді сьогодні температура повітря вночі становила 6-8°, вдень — 14-16° тепла.

Varosh,

Фото УНІАН

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